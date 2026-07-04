Wimbledon to szybki koniec dla Jeleny Rybakiny. Kto pokonał wiceliderkę światowego rankingu

Belgijka zatrzymała wyżej notowaną rywalkę

Spotkanie trzeciej rundy tegorocznej edycji londyńskich zawodów zakończyło się niespodziewanym i bardzo stanowczym rezultatem. Rozstawiona z numerem drugim 27-letnia Jelena Rybakina ostatecznie przegrała z Belgijką Elise Mertens. Pierwszy set był wyrównany i zakończył się tie-breakiem, w którym sklasyfikowana na 27. miejscu na liście WTA tenisistka wygrała 7:6 (7-4). W drugiej partii faworytka zdołała ugrać tylko jednego gema i szybko uległa przeciwniczce 1:6.

Zwycięstwo nad pochodzącą z Moskwy gwiazdą ma dla reprezentantki Belgii bardzo szczególne znaczenie statystyczne. Zawodniczka wygrała z tą rywalką zaledwie po raz drugi podczas dziewięciu dotychczasowych bezpośrednich pojedynków na kortach całego świata. Poprzedni triumf starszej o cztery lata Belgijki nad Rybakiną miał miejsce dokładnie pięć lat temu. Sobotnia wygrana pozwoliła jej skutecznie awansować do kolejnej fazy głównej drabinki turniejowej.

Zaskakujące rozstrzygnięcia na brytyjskiej trawie

Porażka wiceliderki rankingu jest sporym zaskoczeniem z uwagi na jej dotychczasowe osiągnięcia w tej prestiżowej imprezie sportowej. Tenisistka jest triumfatorką turnieju wielkoszlemowego z 2022 roku, a londyńska trawa zazwyczaj pozwalała jej zachować bardzo dobrą skuteczność. Poza wspomnianym triumfem sprzed czterech lat, na tych obiektach notowała ćwierćfinał w 2023 roku. Ponadto zdołała skutecznie dotrzeć do półfinału w kolejnym sezonie londyńskiej rywalizacji.

Z kolei przed rokiem reprezentantka Kazachstanu również pożegnała się z londyńską publicznością na wczesnym etapie trzeciej rundy. Natomiast Elise Mertens dzięki sobotniemu zwycięstwu znakomicie wyrównała swoje największe sportowe osiągnięcia z poprzednich występów na legendarnych kortach. Zwyciężczyni meczu docierała do 1/8 finału brytyjskiego szlema w latach 2019, 2022, a także 2025. Obecnie Belgijka może spokojnie przygotowywać się do kolejnego spotkania w turnieju singlowym.