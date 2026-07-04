Francja zagra w 1/8 finału MŚ 2026 w osłabieniu. Kto zastąpi gwiazdę w meczu z Paragwajem?

Gwiazdor Realu Madryt nie zagra z Paragwajem

Aurelien Tchouameni z pewnością nie wystąpi w najbliższym spotkaniu reprezentacji narodowej. Francuski pomocnik zmaga się z kontuzją uda. Informację tę przekazały czołowe francuskie media, w tym stacja radiowa RMC oraz dziennik sportowy „L’Equipe”. Dziennikarze powołują się na wiarygodne doniesienia pochodzące bezpośrednio ze sztabu szkoleniowego kadry narodowej. Uraz okazał się na tyle poważny, że wyklucza jego udział w nadchodzącym starciu.

Brak 26-letniego zawodnika to poważne osłabienie dla zespołu prowadzonego przez Didiera Deschampsa. Gracz hiszpańskiego Realu Madryt stanowił dotychczas filar drużyny. W trakcie obecnego turnieju wystąpił w trzech z czterech rozegranych spotkań, przebywając na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Szkoleniowiec zdecydował się dać mu odpocząć wyłącznie podczas grupowego meczu przeciwko reprezentacji Iraku. W pozostałych starciach był niezastąpionym elementem taktycznej układanki.

Kto zastąpi kontuzjowanego pomocnika w Filadelfii?

Sobotni mecz o awans do kolejnej fazy turnieju odbędzie się na stadionie w Filadelfii. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 23:00 czasu polskiego. Sztab trenerski musiał szybko znaleźć rozwiązanie po utracie swojego kluczowego zawodnika środka pola. Wszystko wskazuje na powrót do wariantu przetestowanego we wcześniejszej fazie mistrzostw. Trenerzy mają przygotowany konkretny plan na załatanie luki w podstawowej jedenastce zespołu.

Miejsce kontuzjowanego gracza najprawdopodobniej zajmie Manu Kone na co dzień reprezentujący barwy włoskiego AS Roma. Ten wariant taktyczny był już z powodzeniem sprawdzany przez sztab szkoleniowy. Zastępca miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w wyjściowym składzie w meczu z Irakiem. Wystąpił wówczas w środku pola u boku doświadczonego Adriena Rabiota. Taki sam duet najpewniej wybiegnie na murawę przeciwko zespołowi z Paragwaju.