Karol Urbanowicz nowym środkowym AZS Olsztyn. Gdzie zagra w najbliższym sezonie?

Nowy nabytek akademików z Olsztyna

W środę przedstawiciele klubu Energa Indykpol AZS Olsztyn ogłosili transfer nowego zawodnika. Karol Urbanowicz został oficjalnie zaprezentowany jako nowy środkowy zespołu. Władze klubu ekstraklasy siatkarzy poinformowały o zawarciu rocznej umowy z 25-letnim zawodnikiem, który ma wzmocnić rywalizację pod siatką.

W ciągu ostatnich dwóch lat środkowy występował w drużynie Zaksy Kędzierzyn-Koźle. W tym zespole należał do grona podstawowych zawodników, zyskując cenne doświadczenie w rywalizacji na najwyższym poziomie krajowych i międzynarodowych rozgrywek.

– Drużyna z Olsztyna zawsze kojarzyła mi się z walecznością. To miejsce, do którego zawodnicy przychodzą, rozwijają się i bardzo dobrze się prezentują. Jest to zespół, który gra na miarę swojego potencjału, a często nawet ponad niego - skomentował swój wybór klubu.

Statystyki i zmiany w kadrze zespołu?

25-letni Karol Urbanowicz to wychowanek UKS Suchanik Gdańsk, który w swojej karierze reprezentował również SMS PZPS Spała oraz Trefl Gdańsk. Podczas siedmiu sezonów w siatkarskiej ekstraklasie rozegrał dotychczas 156 spotkań i zgromadził 993 punkty, z czego 656 zdobył atakiem, 217 blokiem, a 120 skutecznie wykonaną zagrywką. W nowym klubie ma zamiar udowodnić, że jego nowa drużyna będzie walczyć o zwycięstwo w każdym meczu.

Olsztyński klub przystąpi do nowych rozgrywek pod zmienioną nazwą - Energa Indykpol AZS Olsztyn. Klub opuścili niedawno Mateusz Janikowski i Dawid Siwczyk, natomiast umowy przedłużyli m.in. Arthur Szwarc i Łukasz Kozub. Wcześniej poinformowano również o przedłużeniu kontraktu z Janem Hadravą, który pozostanie w Olsztynie do 2028 roku.