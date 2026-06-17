Karol Niemczycki nowym graczem w ekstraklasie. Śląsk Wrocław ogłosił ważny transfer

Nowy bramkarz wzmacnia polski klub

Umowa 26-letniego golkipera z zespołem z Dolnego Śląska będzie obowiązywała do końca czerwca 2028 roku. Karol Niemczycki przeniósł się do ekstraklasy bezpośrednio z izraelskiego klubu FC Aszdod, w którym występował w ostatnim czasie.

Swoją przygodę z piłką nożną zawodnik rozpoczynał w akademii Garbarni Kraków. W przeszłości bronił również barw holenderskiego NAC Breda, a następnie trafił do Cracovii. To właśnie w ekipie "Pasów" zadebiutował na boiskach polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2020/21. Po trzech latach wyjechał do Niemiec, by reprezentować Fortunę Duesseldorf.

"Od początku okienka nie ukrywamy, że przed grą w ekstraklasie chcemy się wzmocnić na wszystkich pozycjach. Konsekwentnie realizujemy naszą politykę. Transfer Karola Niemczyckiego to bardzo ważny ruch, który wzmacnia naszą bramkę" - skomentował na stronie internetowej beniaminka ekstraklasy dyrektor sportowy Rafał Grodzicki.

Jak wyglądają plany na nowy sezon?

Pozyskanie utalentowanego bramkarza to trzeci ruch personalny w ramach letnich roszad. Wcześniej do drużyny, którą prowadzi trener Ante Simundza, dołączyli oficjalnie Grzegorz Tomasiewicz oraz napastnik z Francji, Malaly Dembele.

Wrocławianie zainaugurują przygotowania do nadchodzących rozgrywek w sobotę 22 czerwca. W harmonogramie przewidziano zgrupowanie sportowe w podwrocławskiej Trzebnicy. W ramach sprawdzania formy zespół ma zaplanowane rozegranie pięciu spotkań sparingowych.