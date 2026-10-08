Karol Nawrocki w ogniu krytyki po sparingu z Pacquiao. Opozycja nie zostawia na prezydencie suchej nitki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-08 13:23

Podczas dyplomatycznej wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki postanowił spróbować swoich sił w ringu z legendą światowego pięściarstwa, Mannym Pacquiao. Opublikowane w sieci materiały ze wspólnego sparingu wywołały burzę, a w stronę głowy państwa posypały się ostre słowa krytyki.

W środę internet obiegło nagranie prezentujące bokserskie starcie Karola Nawrockiego ze słynnym "Pacmanem". Filipińczyk to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w dziejach tej dyscypliny, który w przeszłości triumfował w wielu kategoriach wagowych, popisując się niezwykle widowiskową techniką. Zanim sportowiec ostatecznie zakończył karierę w 2021 roku, zapisał się na kartach historii jako jedyny mistrz świata w ośmiu różnych dywizjach, zdobywając te zaszczytne tytuły na przestrzeni aż czterech dekad.

Karol Nawrocki. Na miniaturze polityk w rękawicach bokserskich obok Pacquiao. O krytyce prezydenta przeczytasz w Eska.
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Karol Nawrocki, który od dawna nie ukrywa swojej pasji do sportów walki, postanowił urozmaicić oficjalny wyjazd azjatycki wspólnym treningiem z miejscowym mistrzem. Manny Pacquiao również nie krył zadowolenia z tego wyjątkowego spotkania, publikując w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym podkreślił, że trenowanie Karola Nawrockiego, pełniącego urząd prezydenta Polski, było dla niego ogromnym zaszczytem.

Zgoła odmienne nastroje panują jednak na krajowym podwórku, gdzie sportowy epizod polityka spotkał się z chłodnym i bardzo negatywnym przyjęciem. Przedstawiciele opozycji, w tym głównie politycy Lewicy oraz Platformy Obywatelskiej, błyskawicznie przystąpili do medialnego ataku na głowę państwa, wykorzystując udostępnione w sieci materiały.

"Kibol pojechał potrenować. Za nasze pieniądze i z Polską na ustach" - skomentował na platformie X Tomasz Lis. "Filipińczycy wynajęli emerytowanego kiedyś świetnego boksera, żeby gangus z Polski mógł poskakać w ringu. Gangus poskakał, zadowolony, jego kibole szczęśliwi, tylko normalna Polska umiera ze wstydu" - dodał dziennikarz.

"Trudno uwierzyć. Może lepiej, jakby jednak został na tej 'bramce' w jakimś barze?! Ale wstyd" - dodał Bogdan Zdrojewski, były minister w rządzie Donalda Tuska, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

"To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!" - nie owijał w bawełnę poseł Tomasz Trela z Lewicy.

Karol Nawrocki na ringu. Bokserski epizod prezydenta wywołał skandal

Materiały wizualne dokumentujące pięściarskie zmagania Karola Nawrockiego na filipińskiej ziemi nadal budzą w Polsce ogromne emocje. Sportowa aktywność stała się doskonałą pożywką dla politycznych oponentów głowy państwa, którzy nie szczędzą pod jego adresem wyjątkowo ostrych ocen.

ROLKI