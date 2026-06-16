Kamila Wybrańczyk przeszła operację twarzy. Narzeczona Artura Szpilki pokazała efekty

Ślub Artura Szpilki i Kamili Wybrańczyk wciąż odwlekany w czasie. Zawodnik KSW wskazuje komplikacje

Artur Szpilka i jego wybranka to jeden z najtrwalszych związków w rodzimym świecie show-biznesu. Choć gwiazdor KSW skupia się przede wszystkim na sporcie, oboje zdecydowanie należą do grona niezwykle popularnych osobistości medialnych. Ukochana sportowca, powszechnie znana jako "Kamiszka", wciąż pozostaje narzeczoną, mimo że oświadczyny miały miejsce ponad dekadę temu, bo w 2015 roku. Dlaczego do tej pory nie stanęli na ślubnym kobiercu? W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Super Express” sam wojownik odniósł się do tej rozpalającej fanów kwestii, tłumacząc to zawiłościami codziennego losu. Jak zaznaczył, oboje pragną zalegalizować swój związek, lecz wciąż brakuje konkretnego terminu. Zawodnik wyznał, że marzy mu się przysięga przed Bogiem, co rodzi pewien problem, gdyż jego partnerka deklaruje się jako osoba niewierząca, dlatego para musi wypracować odpowiedni kompromis. Niewykluczone jednak, że niedługo usłyszymy radosne nowiny z ich obozu. Tymczasem narzeczona Artura Szpilki musiała zająć się zupełnie innymi sprawami, decydując się na chirurgiczną korektę nosa. W przestrzeni internetowej opublikowała kadry zrobione już po zabiegu, dołączając do nich bardzo osobiste wyznanie.

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Kamila Wybrańczyk szczerze o korekcie nosa

Jak się okazuje, interwencja chirurga plastycznego odbyła się już jakiś czas temu, jednak temat ten nie od razu trafił na nagłówki najpopularniejszych portali. Ostatecznie narzeczona Artura Szpilki postanowiła przerwać milczenie i samodzielnie opowiedzieć o wszystkim swoim obserwatorom. „Jestem właśnie dwa tygodnie po operacji noska. Czubek nosa jeszcze opadnie, a cały nos będzie zmieniał się nawet przez najbliższe pół roku. Już dziś jestem bardzo zadowolona z efektów, ale teraz przede mną najtrudniejszy etap proces cierpliwości i zaufania. Czasem na najpiękniejsze efekty trzeba po prostu dać sobie czas” – napisała w swoich mediach społecznościowych Kamila Wybrańczyk. Warto zauważyć, że jej końcowa refleksja o dawaniu sobie odpowiedniego czasu ma niezwykle uniwersalne zastosowanie i może bez problemu odnosić się do wielu zupełnie innych aspektów codziennego funkcjonowania, nie tylko do bezpośredniego dbania o własną aparycję.

Zdjęcia: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację twarzy

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