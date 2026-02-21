Kamila Sellier po wypadku na igrzyskach w Mediolanie. Co dalej ze zdrowiem łyżwiarki?

Kamila Sellier pozostaje w szpitalu na diagnostykę

Szef polskiej misji olimpijskiej, Konrad Niedźwiedzki, poinformował w sobotę wieczorem o stanie zdrowia Kamili Sellier. Łyżwiarka, która doznała urazów twarzy po upadku w rywalizacji short tracku, pozostanie w placówce medycznej w Mediolanie do poniedziałku. Wymaga ona dalszych badań, zwłaszcza w kontekście jej oka.

Niedźwiedzki podkreślił, że Kamila Sellier czuje się dobrze i utrzymuje kontakt SMS-owy. Trener oraz lekarz byli u niej z wizytą, jednak kluczowa jest decyzja lekarza prowadzącego. Zadecyduje on, czy leczenie może zostać zakończone, czy też będzie konieczna jego kontynuacja.

"Czuje się dobrze. Mieliśmy kontakt sms-owy. Był dzisiaj u niej trener, lekarz. Natomiast musi zostać jeszcze na diagnostykę, dotyczącą oka, żeby lekarz prowadzący zdecydował, co dalej; czy leczenie będzie zakończone, czy też będzie konieczna jeszcze kontynuacja" - poinformował Konrad Niedźwiedzki.

Jak doszło do wypadku Kamili Sellier na igrzyskach?

Uraz twarzy Kamila Sellier odniosła podczas ćwierćfinałowego biegu na dystansie 1500 metrów. Była to olimpijska rywalizacja w short tracku, która odbywała się w Mediolanie. W wyniku niefortunnego zdarzenia, łyżwiarka upadła i została uderzona łyżwą w twarz przez inną zawodniczkę.

Po wypadku Sellier została zniesiona z lodowiska na noszach i natychmiast przewieziona do szpitala. W nocy przeszła zabieg, ponieważ okazało się, że doszło do uszkodzenia jednej z kości twarzy. W sobotę łyżwiarka opublikowała wpis w internecie, informując, że "ma się całkiem dobrze".

"Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze" - napisała Kamila Sellier w internecie, dołączając zdjęcie ze szpitalnego łóżka, prezentujące nienaruszoną połowę twarzy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie we Włoszech dobiegają końca. Oficjalne zakończenie imprezy przewidziano na niedzielę. Wypadek polskiej zawodniczki był jednym z trudniejszych momentów dla polskiej ekipy na tych igrzyskach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.