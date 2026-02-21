Finał Pucharu Polski koszykarzy: Kto podniesie trofeum w Sosnowcu?

Droga Orlen Zastalu do finału Pucharu Polski koszykarzy

Orlen Zastal Zielona Góra po imponującej kampanii awansował do finału Pucharu Polski, pokonując w ćwierćfinale lidera Orlen Basket Ligi, Kinga Szczecin, wynikiem 94:88. W półfinale zielonogórzanie zmierzyli się z faworyzowanym Śląskiem Wrocław, odnosząc zwycięstwo 86:79. To spotkanie było zacięte, ale Zastal utrzymał przewagę od drugiej kwarty.

Kluczowi dla sukcesu Zastalu byli Chavaughn Lewis, który zdobył 22 punkty, sześć zbiórek i trzy asysty, oraz Phil Fayne, zwycięzca konkursu wsadów, z 17 punktami. Ważnym ogniwem okazał się także Marcin Woroniecki, finalista rywalizacji w rzutach trzypunktowych, który rzucił 18 punktów, trafiając sześć z jedenastu prób. Trener Arkadiusz Miłoszewski, który przed rokiem dotarł do finału z Kingiem, jako asystent w Zastalu trzykrotnie triumfował w Pucharze Polski w latach 2015, 2017 i 2021.

Jak Energa Trefl Sopot zapewniła sobie miejsce w finale?

Energa Trefl Sopot pewnie awansowała do finału, pokonując obrońcę trofeum, Górnika Zamek Książ Wałbrzych, wynikiem 92:67. Sopocianie od początku meczu dominowali nad zespołem trenera Andrzeja Adamka, który musiał radzić sobie bez kilku podstawowych zawodników, w tym Lovella Cabbila i Ike'a Smitha. Trefl wygrał walkę o zbiórki 51-39 i zanotował aż 27 asyst, co świadczyło o ich zespołowej grze.

Trefl Sopot posiada w swoim dorobku siedem krajowych pucharów, a po raz ostatni świętował zwycięstwo trzy lata temu, pokonując w Lublinie PGE Start 91:80. W półfinałowym starciu z Górnikiem Wałbrzych, Mindaugas Kacinas był liderem punktowym Trefla z 18 oczkami, a Kasper Suurorg i Dylan Addae-Wusu dodali po 17 punktów. Finałowy mecz pomiędzy Energą Treflem Sopot a Orlenem Zastalem Zielona Góra odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30.

