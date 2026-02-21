Igrzyska 2026 bobsleje. Polki walczyły w Cortinie, ale co dalej z historycznym startem?

Bobslej dwójek kobiet na Igrzyskach 2026 w Cortinie

Laura Nolte i Deborah Levi z Niemiec obroniły tytuł, uzyskując łączny czas 3 minut 48,46 sekundy na torze w Cortinie d'Ampezzo. Drugie miejsce w rywalizacji bobslejów dwójek kobiet zajęły ich rodaczki, Lisa Buckwitz i Neele Schutem, które straciły do zwycięzców zaledwie 0,53 sekundy. Brązowy medal przypadł amerykańskiemu duetowi Kaillie Armbruster-Humphries i Jasmine Jones, z opóźnieniem 0,75 sekundy.

Warto zaznaczyć, że Laura Nolte jest również srebrną medalistką w konkurencji monobobów, co potwierdza jej wszechstronność w bobsleju. Kaillie Armbruster-Humphries natomiast zdobyła brązowy medal w tej samej dyscyplinie, pokazując swoją siłę w indywidualnych przejazdach. Te wyniki podkreślają wysoką formę czołowych zawodniczek przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi.

Jak wypadły polskie bobsleistki Klaudia Adamek i Linda Weiszewski?

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski, reprezentujące Polskę w bobsleju, utrzymały osiemnaste miejsce po finałowej próbie, na które awansowały po trzecim ślizgu. Mimo pewnych błędów w ostatnim przejeździe, duet zdołał zachować swoją pozycję w klasyfikacji generalnej. Ich łączny czas był o 4,17 sekundy wolniejszy od zwycięskich Niemek.

Dla Klaudii Adamek to znaczący debiut w zimowej dyscyplinie, gdyż w 2024 roku porzuciła lekkoatletykę, gdzie była czołową sprinterką kraju, na rzecz bobslejów. Adamek stała się pierwszą polską sportsmenką, która uczestniczyła zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Ta zmiana dyscypliny sportowej jest wyjątkowym osiągnięciem w karierze polskiej zawodniczki.

