Ekstraklasa koszykarek: Ślęza Wrocław zdominowała Artego. Co z przyszłością bydgoskiego zespołu?

Dominacja Ślęzy Wrocław w Bydgoszczy

Mecz Ekstraklasy koszykarek pomiędzy Artego Bydgoszcz a 1KS Ślęza Wrocław zakończył się wysokim zwycięstwem drużyny z Wrocławia wynikiem 88:61. Goście kontrolowali przebieg spotkania od pierwszych minut, budując przewagę systematycznie w każdej kwarcie. Już po pierwszej części gry Ślęza prowadziła sześcioma punktami (20:14), co zapowiadało trudne wyzwanie dla bydgoszczanek.

Druga kwarta okazała się kluczowa, gdyż wrocławianki znacznie powiększyły swoje prowadzenie, zdobywając aż 28 punktów przy zaledwie 16 punktach Artego. Dzięki temu, do przerwy, 1KS Ślęza Wrocław wypracowała komfortową różnicę (48:30), której Artego nie zdołało już odrobić w dalszej części spotkania. Mimo prób gospodarzy, każda kolejna kwarta również padła łupem wrocławskiej ekipy.

Które zawodniczki Ślęzy i Artego zdobyły najwięcej punktów?

Wśród zwycięskiej drużyny Ślęzy Wrocław, na wyróżnienie zasługuje Gmrice Davis, która zdobyła imponujące 23 punkty, stanowiąc o sile ofensywnej zespołu. Skuteczne były także Aleksandra Zięmborska z 15 punktami oraz Ketija Vihmane, która dołożyła 11 oczek, potwierdzając dobrą formę całej drużyny w tym spotkaniu. Pozostałe zawodniczki również wniosły swój wkład, przyczyniając się do okazałego zwycięstwa.

Po stronie Artego Bydgoszcz najlepiej zaprezentowała się Kennedy Taylor, zdobywając 14 punktów, a wspierała ją Amelia Pawlikowska z 11 punktami. Karina Michałek i Alicja Maławy dołożyły po 8 punktów, jednak ich wysiłek okazał się niewystarczający w obliczu dominacji rywalek. Pozostałe koszykarki bydgoskiego zespołu zdobyły mniej punktów, co odzwierciedlało ogólną dysproporcję w meczu.

