Kamil Majchrzak w Miami. Czy Polak wejdzie do czołowej "50" rankingu?

Majchrzak pokonuje Tiena w ATP Miami

Piotrkowianin Kamil Majchrzak, zajmujący 57. pozycję w rankingu, zmierzył się z 20-letnim Learnerem Tienem, który w tym sezonie dotarł już do ćwierćfinału Australian Open. Było to pierwsze spotkanie obu tenisistów, a solidność Majchrzaka okazała się kluczowa dla sobotniego sukcesu. W pierwszym secie Polak popełnił zaledwie cztery niewymuszone błędy, podczas gdy jego rywal miał ich aż 15.

Drugi set przyniósł wyrównaną walkę, a Tien znacząco ograniczył liczbę pomyłek, co pozwoliło mu na dwukrotne przełamanie Majchrzaka i odrobienie strat. W decydującej partii Polak ponownie zaprezentował doskonałe funkcjonowanie serwisu, nie oddając rywalowi ani jednego break pointa. Mecz zakończył podwójny błąd serwisowy sfrustrowanego Amerykanina, który dał się przełamać już w drugim gemie.

Jaki jest kolejny rywal Majchrzaka?

Poprzednie zwycięstwo nad zawodnikiem z top 30 listy ATP Kamil Majchrzak odniósł w US Open 2025, gdzie pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa, zajmującego wówczas dziewiąte miejsce. Wcześniej w Miami, w pierwszej rundzie, Polak wyeliminował Serba Miomira Kecmanovicia, wygrywając 4:6, 6:3, 6:1. Po raz pierwszy Majchrzak dotarł do trzeciej rundy turnieju na Florydzie.

Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie Quentin Halys, 111. tenisista w rankingu ATP, który niespodziewanie wyeliminował rozstawionego z numerem 16. Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę. Majchrzak ma pozytywny bilans z 29-letnim Francuzem, którego pokonał w 2022 roku w Pune oraz w styczniu tego roku w eliminacjach w Brisbane. Ewentualne zwycięstwo nad Halys’em dałoby Majchrzakowi ponad 1000 punktów w rankingu i potencjalny awans do czołowej "50", gdzie wirtualnie zajmuje obecnie 52. pozycję. W pierwszej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który uległ Amerykaninowi Ethanowi Quinnowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.