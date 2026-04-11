Kalendarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2026/27. Kiedy i gdzie zawitają najlepsi skoczkowie do Polski?

Puchar Świata w skokach 2026/27: Znamy wstępny zarys

W Pradze odbyło się kluczowe posiedzenie podkomisji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) ds. planowania kalendarza skoków. Podczas spotkania zaprezentowano wstępny projekt na sezon 2026/27, który zawiera wiele interesujących informacji. Fani skoków narciarskich mogą już odliczać dni do rozpoczęcia nowych zmagań. W kalendarzu znalazły się również dwa polskie weekendy, co jest świetną wiadomością dla lokalnych kibiców.

W projekcie kalendarza Pucharu Świata przewidziano łącznie 39 konkursów, które obejmą 29 rywalizacji indywidualnych. Dodatkowo zaplanowano pięć konkursów drużynowych oraz pięć w formacie mikstów, zapewniając różnorodność. Kluczowym wydarzeniem sezonu będą Mistrzostwa Świata, które odbędą się na przełomie lutego i marca w szwedzkiej Falun. Sezon rozpocznie się w dniach 20-22 listopada w Lillehammer, a zakończy tradycyjnie na mamucie w Planicy w dniach 19-21 marca 2027 roku.

Polskie weekendy w Pucharze Świata: Wisła i Zakopane

Kibice w Polsce mogą już zaznaczyć w swoich kalendarzach ważne daty. W projekcie na sezon 2026/27 dwa konkursy indywidualne w Wiśle Malince zaplanowano na dni 5-6 grudnia 2026 roku. Będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć światową czołówkę na polskich skoczniach w tym sezonie. Te zawody z pewnością przyciągną rzesze fanów, chcących wspierać swoich ulubieńców.

Kolejny polski przystanek Pucharu Świata odbędzie się w Zakopanem w dniach 16-17 stycznia 2027 roku. Sobotni konkurs będzie miał charakter drużynowy, co doda dodatkowych emocji rywalizacji. Natomiast w niedzielę rozegrany zostanie konkurs indywidualny, który zadecyduje o cennych punktach do klasyfikacji generalnej. Oficjalne zatwierdzenie całego programu zawodów nastąpi 6 maja podczas posiedzenia komisji ds. skoków narciarskich FIS w słoweńskim Portoroz.

Wyniki poprzedniego sezonu PŚ: Kto triumfował?

Warto również przypomnieć wyniki poprzedniego sezonu PŚ 2025/26, który dostarczył wielu emocji. W klasyfikacji generalnej zwycięstwo odniósł Słoweniec Domen Prevc, gromadząc imponującą liczbę 2148 punktów. Jego dominacja na skoczniach całego świata była widoczna przez cały cykl zawodów. Polscy kibice z uwagą śledzili również występy swoich reprezentantów w minionym sezonie.

Najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej PŚ 2025/26 okazał się Kacper Tomasiak, który został sklasyfikowany na 23. pozycji. Polski skoczek zdobył 391 punktów, pokazując swój potencjał i umiejętności. Te wyniki są ważne dla kontekstu nadchodzących sezonów i motywacji zawodników do dalszych sukcesów na arenie międzynarodowej. Młodzi zawodnicy stale dążą do osiągnięcia czołowych miejsc.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.