Motor Lublin – Lechia Gdańsk w Ekstraklasie. Czy brak gwiazdy zmieni losy meczu?

"Spodziewam się dynamicznego meczu, bo Lechia atakuje dużą liczbą zawodników i bardzo szybko kontratakuje po jakiejkolwiek stracie piłki przez przeciwnika" - ocenił Mateusz Stolarski, trener Motoru Lublin, który w niedzielę podejmować będzie drużynę z Gdańska.

Lechia Gdańsk imponuje siłą ataku

Mateusz Stolarski, szkoleniowiec Motoru Lublin, podkreślił dynamiczny styl gry Lechii Gdańsk, zaznaczając, że pod wodzą trenera Johna Carvera drużyna z Gdańska ma **najlepszy atak w lidze** i dąży do strzelania bramek. Po zimowej przerwie Lechia świetnie rozpoczęła rozgrywki, pokonując aktualnego mistrza Polski, Lecha Poznań, wynikiem 3:1 na wyjeździe.

Przed tygodniem gdańszczanie zremisowali u siebie z Cracovią 1:1, co pozwoliło im zgromadzić aż **11 punktów w ostatnich pięciu meczach**. Początkowo uwaga kibiców skupiała się na bezpośredniej rywalizacji czołowych snajperów ekstraklasy: lidera Tomasa Bobceka (14 goli) oraz najlepszego Polaka, Karola Czubaka (11 bramek).

"Nie ma co zakłamywać rzeczywistości, zawsze jest dobrze, kiedy przed meczem wypada najlepszy strzelec przeciwnika. Bobcek jest jednym z tych zawodników formacji ataku, który biega najwięcej w lidze. On nie tylko zdobywa gole, ale często utrzymuje piłkę czy bardzo intensywnie pressuje. Dlatego jego nieobecność jest dla nas jakimś małym plusem" - nie krył Stolarski.

Motor Lublin szuka słabych punktów rywala

Niestety, do bezpośredniego pojedynku strzeleckiego nie dojdzie, ponieważ Słowak Tomas Bobcek musi opuścić ten mecz z powodu nadmiaru żółtych kartek, co **stanowi pewne osłabienie** dla Lechii. Mimo absencji najlepszego strzelca, Lechia Gdańsk nadal pozostaje groźnym przeciwnikiem, dysponując w składzie takimi zawodnikami jak Kolumbijczyk Camilo Mena.

Mena ma na koncie trzy gole, jednak przede wszystkim wyróżnia się jako **drugi najlepszy asystent w lidze** oraz poprzez wysoką liczbę dryblingów i sprintów na mecz. Dobrą formę prezentuje również Aleksandar Cirković, który zanotował trzy asysty w trzech ostatnich spotkaniach, potwierdzając swoją wartość ofensywną. Lechia, choć szczyci się najlepszym atakiem w ekstraklasie z 41 zdobytymi bramkami, jednocześnie posiada najsłabszą defensywę, tracąc aż 39 goli.

"To będzie dobry mecz dla kibiców do oglądania na stadionie. Musimy utrzymać czyste konto i to będzie dla nas bardzo wymagający test. Jednocześnie musimy wykorzystać ich słabszą defensywę. Kiedy tracisz najwięcej w lidze, to znaczy, że musisz mieć w obronie jakieś problemy, więc musimy to wykorzystać" - zauważył portugalski pomocnik Motoru Ivo Rodriques, zaznaczając, że jego drużyna chce zdobyć trzy punkty.

"Zawsze powtarzamy, że nie chcemy się koncentrować na najbliższym rywalu. Wiadomo, analizujemy go, a jego słabe strony będziemy chcieli wykorzystać. Skupiamy się natomiast na sobie, na swojej grze i chcemy zagrać jak najlepsze spotkanie i zdobyć trzy punkty przed własną publicznością" - dodał obrońca Paweł Stolarski.

Historia spotkań i szczegóły meczu

Historia bezpośrednich konfrontacji Motoru z Lechią na szczeblu centralnym obejmuje **27 spotkań**, w których gdańszczanie odnieśli 10 zwycięstw. Gospodarze niedzielnego meczu, Motor Lublin, triumfowali osiem razy, a dziewięć spotkań zakończyło się podziałem punktów.

Mecz 21. kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Lechią Gdańsk rozpocznie się w niedzielę o godzinie **12:15**. Spotkanie zapowiada się jako bardzo wymagający test dla obu drużyn, które będą walczyć o cenne punkty przed własną publicznością Motoru.

