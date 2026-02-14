Kacper Tomasiak z brązowym medalem Igrzysk 2026. Czy to jego jedyny sukces?

Drugi medal Kacpra Tomasiaka na Igrzyskach

Dziewiętnastoletni Kacper Tomasiak kontynuuje swoją imponującą passę podczas obecnych igrzysk, zdobywając brązowy medal w indywidualnym konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni w Predazzo. Ceremonia wręczenia tego cennego krążka miała miejsce w uroczystej atmosferze, a gratulacje złożyła mu przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. Jest to dowód na znakomitą formę polskiego zawodnika.

To już drugi medal Tomasiaka w trakcie trwających zmagań olimpijskich. Wcześniej, na normalnej skoczni, utalentowany skoczek wywalczył srebrny medal, co pokazało jego wszechstronność i przygotowanie do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jego występy w Predazzo są jednymi z najbardziej pamiętnych momentów dla polskiej ekipy podczas tych igrzysk.

Kto jeszcze zdobył medale w Predazzo?

Brązowy medal Tomasiaka jest jednym z trzech krążków zdobytych przez biało-czerwonych do tej pory we Włoszech. Drugie z tych odznaczeń, srebrne, wywalczył Władimir Semirunnij w niezwykle wymagającym łyżwiarskim biegu na dystansie 10 000 metrów, co podkreśla różnorodność sukcesów polskiej reprezentacji na Igrzyskach.

W samym konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni, gdzie Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce, triumfował Słoweniec Domen Prevc, który okazał się bezkonkurencyjny. Srebrny medal przypadł reprezentantowi Japonii, Renowi Nikaido, który również zaprezentował wysoką formę i umiejętności w tej prestiżowej dyscyplinie. Konkurencja była zacięta.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.