Kacper Tomasiak z brązowym medalem Igrzysk 2026. Czy to jego jedyny sukces?

Źródło PAP
2026-02-14 21:17

Polski skoczek Kacper Tomasiak po raz kolejny stanął na podium olimpijskim, zdobywając brązowy medal w konkursie skoków narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Uroczystość wręczenia krążka odbyła się z udziałem przewodniczącej MKOl Kirsty Coventry. To osiągnięcie ma szczególne znaczenie dla polskiej reprezentacji, jednak czy to wszystko, co młody sportowiec pokazał w tym roku?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Skoczek narciarski, ubrany w czarny kombinezon i biało-czarny kask, leci w powietrzu na tle zimowego krajobrazu. Sylwetka skoczka jest dynamiczna, z ciałem pochylonym do przodu i nartami ustawionymi równolegle do podłoża. Pod nim rozciąga się panorama gór pokrytych śniegiem i ciemnozielonymi lasami iglastymi. Niebo wypełniają rozproszone białe i szare chmury, z fragmentami błękitu widocznymi między nimi.

Drugi medal Kacpra Tomasiaka na Igrzyskach

Dziewiętnastoletni Kacper Tomasiak kontynuuje swoją imponującą passę podczas obecnych igrzysk, zdobywając brązowy medal w indywidualnym konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni w Predazzo. Ceremonia wręczenia tego cennego krążka miała miejsce w uroczystej atmosferze, a gratulacje złożyła mu przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. Jest to dowód na znakomitą formę polskiego zawodnika.

To już drugi medal Tomasiaka w trakcie trwających zmagań olimpijskich. Wcześniej, na normalnej skoczni, utalentowany skoczek wywalczył srebrny medal, co pokazało jego wszechstronność i przygotowanie do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jego występy w Predazzo są jednymi z najbardziej pamiętnych momentów dla polskiej ekipy podczas tych igrzysk.

Kto jeszcze zdobył medale w Predazzo?

Brązowy medal Tomasiaka jest jednym z trzech krążków zdobytych przez biało-czerwonych do tej pory we Włoszech. Drugie z tych odznaczeń, srebrne, wywalczył Władimir Semirunnij w niezwykle wymagającym łyżwiarskim biegu na dystansie 10 000 metrów, co podkreśla różnorodność sukcesów polskiej reprezentacji na Igrzyskach.

W samym konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni, gdzie Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce, triumfował Słoweniec Domen Prevc, który okazał się bezkonkurencyjny. Srebrny medal przypadł reprezentantowi Japonii, Renowi Nikaido, który również zaprezentował wysoką formę i umiejętności w tej prestiżowej dyscyplinie. Konkurencja była zacięta.

