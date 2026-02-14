Ekstraklasa koszykarzy. King Szczecin triumfuje, ale jakim kosztem?

King Szczecin wygrywa z Anwilem Włocławek

W starciu Ekstraklasy koszykarzy King Szczecin pokonał Anwil Włocławek wynikiem 84:74. Spotkanie od początku charakteryzowało się zaciętą walką, jednak gospodarze stopniowo budowali swoją przewagę. Wyniki poszczególnych kwart to 20:17, 18:12, 24:23 oraz 22:22. Ta wygrana jest ważna dla szczecińskiej drużyny w kontekście ligowej tabeli.

Mecz, rozegrany w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi, przyciągnął uwagę fanów obu zespołów. King Szczecin pokazał solidną grę defensywną oraz skuteczne akcje ofensywne. Anwil Włocławek starał się odrabiać straty, lecz nie zdołał przełamać dominacji gospodarzy. Ostatecznie King utrzymał bezpieczną przewagę do samego końca.

Kto był najlepszym strzelcem meczu?

W szeregach Kinga Szczecin najwięcej punktów zdobył Nemanja Popović, który zgromadził 17 oczek dla swojego zespołu. Anthony Roberts dołożył 14 punktów, a Tomasz Gielo zdobył 13. Jeremy Roach zanotował 12 punktów, natomiast Przemysław Żołnierewicz przyczynił się do zwycięstwa dorobkiem 10 punktów. Pozostali zawodnicy również mieli swój wkład w ofensywę.

Po stronie Anwilu Włocławek liderem strzelców okazał się A.J. Slaughter z 21 punktami. Tyler Wahl zdobył 15 punktów, a Dawid Słupiński zakończył mecz z 11 punktami. Isaiah Mucius dodał 8 punktów, a Eric Lockett dołożył 7 oczek. Pomimo indywidualnych osiągnięć zawodników Anwilu, nie wystarczyło to do odwrócenia losów spotkania i pokonania gospodarzy.

