Ekstraklasa koszykarzy. Legia Warszawa wygrywa ze Stalą Ostrów Wlkp., ale czy łatwo?

Legia Warszawa zwycięża w Ekstraklasie koszykarzy.

W ramach rozgrywek Ekstraklasy koszykarzy, Legia Warszawa zmierzyła się na wyjeździe z zespołem Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp., odnosząc zwycięstwo wynikiem 83:75. Spotkanie to pokazało determinację obu drużyn na parkiecie, dostarczając kibicom wielu emocji.

Początek meczu należał do gości, którzy już w pierwszej kwarcie wypracowali sobie solidną przewagę, kończąc ją rezultatem 28:20. Legia Warszawa od razu narzuciła swój rytm gry, co pozwoliło im kontrolować przebieg początkowej fazy rywalizacji.

Zwroty akcji w meczu Stal Ostrów Wlkp. – Legia Warszawa.

Druga kwarta przyniosła jednak znaczącą zmianę. Zawodnicy Stali Ostrów Wlkp. zanotowali imponującą serię punktową, wygrywając tę część meczu 27:16. Dzięki temu gospodarze wyszli na prowadzenie 47:44 przed przerwą, odwracając losy spotkania.

Po zmianie stron to Legia ponownie przejęła inicjatywę, rozgrywając bardzo mocną trzecią kwartę, którą wygrała aż 25:12. To właśnie w tym fragmencie stołeczna drużyna zbudowała decydującą przewagę, prowadząc 69:59 przed ostatnią częścią gry.

Kto wyróżnił się punktowo w spotkaniu?

Wśród zawodników Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wlkp. najskuteczniejszym okazał się Luka Sakota, zdobywca 19 punktów. Ważne wsparcie zapewnili mu Quan Jackson z 13 punktami oraz Mareks Mejeris, który dołożył 12 oczek. Daniel Gołębiowski (11) i Daniel Laster (10) również przekroczyli barierę dziesięciu punktów.

Po stronie Legii Warszawa najlepiej punktowali Jayvon Graves z 15 punktami oraz Andrzej Pluta i Dominic Brewton, którzy zgromadzili po 14 punktów każdy. Carl Ponsar także zanotował dwucyfrowy wynik, zdobywając 13 oczek. Ojars Silins i Race Thompson dołożyli po 9 punktów, przyczyniając się do zwycięstwa.

