Jordania przegrywa z Algierią na MŚ 2026. Zobacz wynik starcia w grupie J

Porażka Jordanii z Algierią

Jordania uległa Algierii 1:2 podczas piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Spotkanie grupy J odbyło się w Santa Clara w Kalifornii, gromadząc na trybunach 68 371 widzów. Zespoły dostarczyły emocji do samego końca meczu.

Początkowo to Jordańczycy wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie. Bramkę w 36. minucie zdobył Nizar Al Rashdan, co dało nadzieję drużynie z Bliskiego Wschodu na pomyślny rezultat w turnieju.

Dwa trafienia Nadira Benbouali

W drugiej części spotkania szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Algierii. Bohaterem meczu został Nadir Benbouali, który zdobył dwie bramki. Pierwszą strzelił głową w 69. minucie, a drugą w 82. minucie.

Sędzią tego pojedynku był Słoweniec Slavko Vincić. Żółtymi kartkami ukarani zostali Husam Abu Dahab z Jordanii oraz Ramiz Zerrouki z Algierii. W drugim meczu grupy J Argentyna wygrała z Austrią 2:0, gwarantując sobie miejsce w 1/16 finału.