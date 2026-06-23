Jordania przegrywa z Algierią na MŚ 2026. Zobacz wynik starcia w grupie J

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-23 7:15

W meczu fazy grupowej MŚ 2026 reprezentacja Jordanii przegrała z Algierią 1:2. Spotkanie w grupie J rozegrano na stadionie w kalifornijskim Santa Clara. We wcześniejszym meczu tej grupy Argentyna pokonała Austrię i zapewniła sobie awans.

Dwóch piłkarzy w ciemnych getrach i korkach walczących o brudną piłkę na zielonej, trawiastej murawie, symbolizujący zacięte starcie Jordanii z Algierią na MŚ 2026, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi dwóch piłkarzy walczących o piłkę na trawiastym boisku podczas meczu.

Porażka Jordanii z Algierią

Jordania uległa Algierii 1:2 podczas piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Spotkanie grupy J odbyło się w Santa Clara w Kalifornii, gromadząc na trybunach 68 371 widzów. Zespoły dostarczyły emocji do samego końca meczu.

Początkowo to Jordańczycy wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie. Bramkę w 36. minucie zdobył Nizar Al Rashdan, co dało nadzieję drużynie z Bliskiego Wschodu na pomyślny rezultat w turnieju.

Dwa trafienia Nadira Benbouali

W drugiej części spotkania szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Algierii. Bohaterem meczu został Nadir Benbouali, który zdobył dwie bramki. Pierwszą strzelił głową w 69. minucie, a drugą w 82. minucie.

Sędzią tego pojedynku był Słoweniec Slavko Vincić. Żółtymi kartkami ukarani zostali Husam Abu Dahab z Jordanii oraz Ramiz Zerrouki z Algierii. W drugim meczu grupy J Argentyna wygrała z Austrią 2:0, gwarantując sobie miejsce w 1/16 finału.