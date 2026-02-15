Johannes Hoesflot Klaebo z historycznym osiągnięciem. Ilu konkurentów pobił?

Johannes Hoesflot Klaebo ustanawia rekord olimpijski

Norweski narciarz Johannes Hoesflot Klaebo stał się pierwszym sportowcem w historii, który zdobył dziewięć złotych medali zimowych igrzysk olimpijskich. Ten wyjątkowy wyczyn został osiągnięty podczas niedzielnych zawodów w Tesero, gdzie 29-letni Klaebo triumfował wraz z kolegami w sztafecie 4x7,5 km. To właśnie to zwycięstwo pozwoliło mu na zapisanie się na kartach historii jako absolutny rekordzista.

Dla Klaebo był to już czwarty złoty medal wywalczony w Igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, co znacznie powiększyło jego imponujący dorobek. Wcześniej na tych igrzyskach zwyciężył w biegu łączonym 2x10 km, sprincie techniką klasyczną oraz w biegu na 10 km techniką dowolną. Jego osiągnięcia obejmują również trzy złote medale zdobyte osiem lat temu w Pjongczangu oraz dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal z Pekinu w 2022 roku.

Jak przebiegł triumf sztafety Norwegii?

Johannes Hoesflot Klaebo biegł na ostatniej zmianie sztafety 4x7,5 km, gdzie jego zadaniem było przypieczętowanie triumfu Norwegów. Bieg był kontrolowany przez norweską ekipę od samego startu do mety, pokazując ich niekwestionowaną dominację na trasie. Na pierwszej zmianie Emil Iversen objął prowadzenie w końcówce, które następnie utrzymywali Martin Loewstroem Nyenget i Einar Hedegart.

Klaebo wystartował z bezpieczną przewagą 12 sekund nad Victorem Loverą z Francji. Francuz początkowo ruszył bardzo dynamicznie, zmniejszając stratę do sześciu sekund, jednak "król nart" z Norwegii podkręcił tempo w końcówce. Na mecie Klaebo wyprzedził rywala o imponujące 22,2 sekundy, natomiast kończący włoską sztafetę Federico Pellegrino finiszował ze stratą 47,9 sekundy. Rozczarowanie z pewnością towarzyszyło Szwedom, którzy zajęli ostatnie miejsce w stawce dziesięciu sztafet.

Kto był inspiracją dla norweskiego mistrza?

Tym samym Johannes Hoesflot Klaebo poprawił osiągnięcia swoich wybitnych rodaków, ośmiokrotnych mistrzów olimpijskich, którzy już zakończyli sportową karierę. Mowa tutaj o biegaczach narciarskich, Marit Bjoergen – wielkiej rywalce Justyny Kowalczyk, oraz Bjoernie Daehlie. Do tego grona zalicza się również biathlonista Ole Einar Bjoerndalen, który również zdobył osiem złotych medali. Klaebo, z dziewięcioma krążkami, uplasował się powyżej tych legend.

Jego dorobek może jeszcze ulec poprawie, gdyż we Włoszech Klaebo czekają jeszcze dwa starty, dające szansę na zdobycie kolejnych medali. W środę wystartuje w sprincie drużynowym, a w sobotę w prestiżowym biegu ze startu wspólnego na 50 km techniką klasyczną. Norweg ma szansę zdobyć "Wielkiego Szlema", czyli wygrać wszystkie sześć biegów z programu olimpijskiego, co już osiągnął w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Trondheim.

