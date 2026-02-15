Johannes Hoesflot Klaebo w klubie multimedalistów. Kto jeszcze dominuje na zimowych igrzyskach?

Klaebo zwiększa dorobek na zimowych igrzyskach olimpijskich

Norweski biegacz narciarski, Johannes Hoesflot Klaebo, po raz jedenasty stanął na podium zimowych igrzysk olimpijskich. Osiągnięcie to miało miejsce po niedzielnym triumfie w sztafecie 4x7,5 km, która odbyła się w Tesero. Tym samym Klaebo umacnia swoją pozycję jako jeden z najwybitniejszych sportowców w historii dyscypliny. Jego kolekcja medali budzi podziw na całym świecie sportowym.

Dorobek norweskiego multimedalisty obejmuje dziewięć złotych medali, co jest rekordową liczbą w jego kolekcji olimpijskiej. Ponadto, Klaebo posiada również jeden srebrny i jeden brązowy krążek, co daje mu łącznie jedenaście miejsc na podium. Jego wszechstronność i dominacja na trasach narciarskich są kluczowe dla sukcesów reprezentacji Norwegii w sportach zimowych.

Kto jest absolutnym rekordzistą wśród multimedalistów olimpijskich?

Mimo imponujących osiągnięć Klaebo, rekordzistką pod względem łącznej liczby medali na zimowych igrzyskach olimpijskich pozostaje inna norweska biegaczka narciarska, Marit Bjoergen. Karierę zakończyła z piętnastoma medalami, w tym ośmioma złotymi. Do tego dorzuciła cztery srebrne oraz trzy brązowe krążki, ustanawiając historyczny wynik w swojej dyscyplinie.

Na drugim miejscu w tej prestiżowej klasyfikacji znajduje się biathlonista Ole Einar Bjoerndalen, również reprezentujący Norwegię. Zdobył on łącznie czternaście medali olimpijskich, w tym osiem złotych, cztery srebrne i dwa brązowe. W zestawieniu uwzględniono wyłącznie sportowców, którzy wywalczyli co najmniej osiem medali w całej swojej karierze olimpijskiej. To potwierdza wysoki poziom rywalizacji.

Jacy Polacy mają najwięcej medali zimowych igrzysk?

Wśród reprezentantów Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich czołowe miejsca zajmują biegaczka Justyna Kowalczyk oraz skoczkowie Kamil Stoch i Adam Małysz. Justyna Kowalczyk zdobyła łącznie pięć medali: dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe, stając się ikoną polskich sportów zimowych. Jej osiągnięcia są punktem odniesienia dla młodszych zawodników.

Kamil Stoch, który wciąż startuje, ma w kolekcji trzy złote medale, z czego dwa pochodzą z Soczi i jeden z Pjongczangu. W Pjongczangu zdobył również brąz w konkursie drużynowym, co łącznie daje mu cztery krążki. Adam Małysz wywalczył cztery medale olimpijskie – trzy srebrne i jeden brązowy, zapisując się złotymi zgłoskami w historii skoków narciarskich. Te wyniki podkreślają polskie sukcesy na arenie międzynarodowej.

