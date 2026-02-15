Johannes Hoesflot Klaebo pobił rekord zimowych igrzysk. Kto był dotychczas numerem jeden?

Johannes Hoesflot Klaebo pobił rekord igrzysk

Norweski narciarz Johannes Hoesflot Klaebo został pierwszym sportowcem z dziewięcioma złotymi medalami zimowych igrzysk olimpijskich. Osiągnięcie to miało miejsce w niedzielę w Tesero, gdzie triumfował wraz z kolegami w sztafecie 4x7,5 km. W trakcie trwających igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, 29-latek z Oslo zdobył już czwarte złoto, co świadczy o jego dominacji.

Wcześniej na tej imprezie zwyciężył w biegu łączonym 2x10 km, a także w sprincie techniką klasyczną oraz na dystansie 10 km techniką dowolną. Klaebo miał już na swoim koncie trzy złote medale z Pjongczangu osiem lat temu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa złota, a także jeden srebrny i jeden brązowy krążek, systematycznie powiększając swój imponujący dorobek. Jego potencjał medalowy nie jest jeszcze wyczerpany, gdyż we Włoszech czekają go jeszcze dwa starty.

Kto dotychczas dominował w narciarstwie biegowym?

Dotychczasową rekordzistką w klasyfikacji wszech czasów zimowych igrzysk olimpijskich była Marit Bjoergen, norweska biegaczka narciarska. Bjoergen, która zakończyła już karierę, ma w dorobku osiem złotych medali, uzupełnionych o cztery srebrne i trzy brązowe krążki. Kolejne pozycje w tym prestiżowym rankingu zajmują inni wybitni reprezentanci Norwegii, co podkreśla dominację tego kraju w sportach zimowych.

Wśród nich znaleźli się biathlonista Ole Einar Bjoerndalen z bilansem 8-4-1 oraz biegacz Bjoern Daehlie z ośmioma złotymi i czterema srebrnymi medalami. W tej klasyfikacji uwzględniono wyłącznie sportowców, którzy zdobyli co najmniej pięć złotych medali olimpijskich. Z kolei najlepsi z reprezentantów Polski to biegaczka Justyna Kowalczyk oraz skoczkowie Kamil Stoch i Adam Małysz, którzy również zapisali się w historii igrzysk. Stoch, nadal startujący, ma trzy złote medale – dwa z Soczi i jeden z Pjongczangu, gdzie zdobył też brąz w konkursie drużynowym; Kowalczyk zgromadziła pięć medali (dwa złote, srebrny, dwa brązowe), a Małysz wywalczył cztery (trzy srebrne, brązowy).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.