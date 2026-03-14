Jesus Imaz w Ekstraklasie. Kogo dogonił Hiszpan?

Jesus Imaz, osiągnięcie w Klubie 100

Hiszpański piłkarz Jagiellonii Białystok, Jesus Imaz, powiększył swój dorobek strzelecki w polskiej Ekstraklasie do 108 bramek. To osiągnięcie miało miejsce podczas przegranego meczu z Piastem Gliwice, który zakończył się wynikiem 1:2. Imaz nieustannie udowadnia swoją wartość na polskich boiskach, stając się jednym z najbardziej skutecznych napastników.

35-letni zawodnik dołączył do prestiżowego „Klubu 100”, skupiającego piłkarzy z co najmniej setką trafień, już 17 sierpnia ubiegłego roku. Teraz, dzięki ostatniemu golowi, Jesus Imaz zrównał się z dorobkiem Flavio Paixao. Portugalczyk, były napastnik Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk, zakończył już swoją karierę sportową.

Jakie miejsce zajmuje Jesus Imaz w rankingu wszech czasów?

Obecnie „Klub 100” zrzesza 33 piłkarzy, w tym zaledwie dwóch obcokrajowców, co podkreśla unikalny status Imazego i Paixao. Obaj zawodnicy wspólnie zajmują 22. miejsce w zestawieniu najlepszych strzelców w historii polskiej Ekstraklasy. Imaz występuje na polskich boiskach nieprzerwanie od 2017 roku.

Swoje pierwsze 14 bramek w Ekstraklasie zdobył w barwach Wisły Kraków, gdzie grał początkowo. Następnie, na początku 2019 roku, przeniósł się do Jagiellonii Białystok, dla której zdobył kolejne 94 trafienia. Rekordzistą „Klubu 100” pozostaje Ernest Pohl ze 186 golami, przed Lucjanem Brychczym (182) i Tomaszem Frankowskim (168).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.