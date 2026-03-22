Jastrzębski Węgiel w PlusLidze. Co dalej z przyszłością klubu?

Jastrzębski Węgiel walczy w PlusLidze o play off

Jastrzębianie potrzebowali zaledwie jednego punktu w ostatniej kolejce, by zapewnić sobie miejsce w czołowej ósemce PlusLigi, co oznaczało wygranie minimum dwóch setów. Mimo przegranej pierwszej partii, drużyna z nawiązką zrealizowała swój plan. Po zaciętej walce na boisku, zespół Andrzeja Kowala został nagrodzony owacjami zarówno po akcji kończącej trzeciego seta, jak i po całym spotkaniu.

Głośno o problemach finansowych klubu było od dłuższego czasu, a w minionym tygodniu główny sponsor, Jastrzębska Spółka Węglowa, oficjalnie ogłosiła, że nie będzie finansować siatkarskiej drużyny w kolejnym sezonie. Ta informacja rzuciła cień na przyszłość zespołu, który mimo trudności, kontynuuje walkę na sportowych parkietach. Kibice z niepokojem śledzą rozwój sytuacji, mając nadzieję na utrzymanie klubu na najwyższym poziomie.

"To był mecz, jak finał ligi, bo mógł być naszym ostatnim w sezonie" – ocenił kapitan gospodarzy Benjamin Toniutti.

Toniutti o jedności zespołu

Reprezentant Francji, Benjamin Toniutti, podkreślił konieczność utrzymania pozytywnego nastawienia do końca sezonu, mimo licznych problemów, z jakimi zespół musiał się zmierzyć. Jego zdaniem, drużyna udowodniła, że jest zjednoczona i będzie walczyć do samego końca, zarówno dla klubu, jak i dla oddanych kibiców. Ma nadzieję, że przed nimi jeszcze wiele emocjonujących spotkań w pięknej hali.

Rozgrywający, który dołączył do jastrzębskiego klubu w sezonie 2021/22 po sześciu latach spędzonych w kędzierzyńskiej Zaksie, przyznał, że po przegranym pierwszym secie skierował do kolegów kilka słów, które jednak pozostaną między nimi. Podkreślił, że każdy zawodnik musi dać z siebie wszystko i walczyć o każdą piłkę. Takie podejście jest kluczowe w obliczu wyzwań, z jakimi mierzy się drużyna.

"Powiedziałem coś chłopakom po pierwszym secie, ale zostanie to między nami. Musimy takie nastawienie utrzymać, każdy nas musi dać z siebie wszystko i dopóki ostatnia piłka nie spadnie, musimy walczyć" – tłumaczył Toniutti.

Jastrzębski Węgiel: mniejsza presja w play off?

Benjamin Toniutti po raz pierwszy w PlusLidze nie przystąpi do fazy play off jako faworyt, co stanowi dla niego nową sytuację. Jest świadomy, że przeciwnicy przygotują się solidnie do meczów, znając potencjał Jastrzębskiego Węgla. Tym razem jednak presja związana z oczekiwaniami będzie spoczywać głównie na rywalach, a nie na jego zespole.

36-letni siatkarz uważa, że mniejsza presja może być dla jego drużyny korzystna, pozwalając na swobodniejszą grę. To otwiera drogę do zaskoczenia faworytów i udowodnienia, że Jastrzębski Węgiel potrafi walczyć o najwyższe cele, niezależnie od roli, w jakiej występuje. Ciekawe będzie obserwować, jak wykorzystają tę sytuację w decydujących spotkaniach sezonu.

"Nasi przeciwnicy wiedzą, że możemy dobrze zagrać i na pewno dobrze się przygotują, ale nie będzie na nas ciążyła aż tak duża presja, jak na nich" – ocenił 36-letni siatkarz.

Prezes JSW Adam Gorol o budżecie i przyszłości

Adam Gorol, prezes JSW Jastrzębskiego Węgla, potwierdził, że Jastrzębska Spółka Węglowa była głównym partnerem finansowym klubu, pokrywając większość budżetu. Zastąpienie takiego sponsora w krótkim czasie jest praktycznie niemożliwe, co stawia klub w bardzo trudnej sytuacji. Wymaga to intensywnych poszukiwań nowych źródeł finansowania, by zapewnić dalsze funkcjonowanie drużyny.

Prezes nie ukrywał niepewności co do przyszłego sezonu, przyznając, że istnieje teoretyczna możliwość braku ekipy z Jastrzębia-Zdroju w kolejnych rozgrywkach ekstraklasy. Podkreślił, że celem jest szukanie "najmniejszego zła", co oznacza minimalizowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji. Przyszłość klubu pozostaje otwarta i pełna wyzwań.

"Zastąpienie takiego partnera w krótkim czasie jest nie tyle trudne, ile niemożliwe. Poprzednie lata pokazały, w jakim czasie się buduje drużynę na kolejny sezon. My tego nie byliśmy w stanie zrobić. Musimy szukać najmniejszego zła" - podkreślił.

Klubowe sukcesy i obecne wyzwania Jastrzębskiego Węgla

W minionym sezonie jastrzębscy siatkarze zajęli trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, a w krajowej ekstraklasie uplasowali się tuż za podium. Klub jest medalistą ostatnich trzech edycji Ligi Mistrzów, zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal. Mimo tych osiągnięć, wniosek o "dziką kartę" do Ligi Mistrzów został odrzucony przez Europejską Konfederację Siatkówki (CEV).

W konsekwencji, JSW Jastrzębski Węgiel, po trzynastoletniej przerwie, wystąpił w Pucharze CEV. Drużyna pod wodzą trenera Andrzeja Kowala odpadła w dwumeczu o awans do ćwierćfinału, przegrywając dwukrotnie 1:3 z włoskim Gas Sales Bluenergy Piacenza. Było to rozczarowujące zakończenie europejskiej przygody, ale klub ma bogatą historię sukcesów.

Historia sukcesów Jastrzębskiego Węgla

JSW Jastrzębski Węgiel to uznany klub w polskiej siatkówce, z czterema tytułami mistrza Polski na koncie, zdobytymi w latach 2004, 2021, 2023 i 2024. Dodatkowo, w 2011 roku zespół wywalczył tytuł klubowego wicemistrza globu. Te liczne trofea świadczą o silnej pozycji klubu na krajowej i międzynarodowej arenie siatkarskiej.

Historia Jastrzębskiego Węgla to historia walki i sukcesów, która stanowi fundament dla przyszłych wyzwań. Kibice mają nadzieję, że pomimo obecnych trudności finansowych, klub zdoła przetrwać i kontynuować swoją sportową tradycję. Dalsze losy drużyny pozostają pod znakiem zapytania, ale duch walki jest obecny zarówno na boisku, jak i poza nim.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.