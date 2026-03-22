Jan Zieliński na ATP Miami. Kto zatrzymał polskiego tenisistę w 1. rundzie debla?

Porażka Jana Zielińskiego w deblu ATP Miami

Jan Zieliński i Luke Johnson zmierzyli się z Francuzami Theo Arribage i Albano Olivettim w ramach pierwszej rundy debla turnieju ATP 1000 w Miami. Polsko-brytyjski duet uległ rywalom w dwóch setach, przegrywając 4:6, 6:7 (2-7). Spotkanie to zakończyło ich występ na etapie, który był dla wielu sporym zaskoczeniem. Wynik meczu był rozczarowujący dla fanów polskiego tenisa, biorąc pod uwagę aspiracje Zielińskiego.

Warto zaznaczyć, że podobna sytuacja miała miejsce półtora tygodnia wcześniej podczas turnieju w Indian Wells, gdzie polsko-brytyjska para również odpadła w tej samej fazie rozgrywek. Kolejna szybka eliminacja w tak prestiżowych turniejach z cyklu ATP Masters 1000 może budzić niepokój. Kolejne wczesne odpadnięcie duetu podkreśla trudności w utrzymaniu stabilnej formy na początku sezonu na kortach twardych. Analiza tych występów będzie kluczowa przed kolejnymi turniejami, aby poprawić ich wyniki.

Jak radzą sobie inni Polacy na Florydzie?

Z imprezy rozgrywanej na Florydzie, poza Janem Zielińskim w deblu, z udziału w grze pojedynczej zostali już wyeliminowani inni polscy reprezentanci. Wśród nich znaleźli się Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch, Iga Świątek oraz Magda Linette. Ich występy nie przyniosły oczekiwanych sukcesów, co skróciło ich obecność na turnieju singlowym. Polscy fani tenisa liczyli na więcej w tak ważnych zawodach.

Jedynym polskim tenisistą, który zdołał awansować do trzeciej rundy w grze pojedynczej, jest Kamil Majchrzak, co stanowi promyk nadziei dla polskiego tenisa. Trwają także zmagania w deblu kobiet, gdzie Magda Linette wraz z Amerykanką Ann Li mierzą się z Australijką Storm Hunter i Amerykanką Jessicą Pegulą. Kamil Majchrzak zaskoczył wielu kibiców swoją postawą, kontynuując walkę o kolejne etapy turnieju. Wyniki pozostałych Polaków będą bacznie obserwowane przez ekspertów i kibiców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.