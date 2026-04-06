Jakub Kamiński zaręczył się i zostanie ojcem. Partnerka piłkarza pochwaliła się pierścionkiem

Jakub Kamiński odgrywa coraz większą rolę w kadrze narodowej, której ostatecznie nie udało się awansować na tegoroczne mistrzostwa świata. W świąteczną niedzielę piłkarz FC Koeln wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym starciu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a tuż po bramce zawodnik wymownymi gestami poinformował kibiców, że jego partnerka jest w ciąży.

Następnego dnia Monika Wojtas, dziewczyna Jakuba Kaminskiego, udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wyraźnie widać elegancki pierścionek zaręczynowy. Do internetowego wpisu dołączono również kilka wspólnych ujęć z pomocnikiem reprezentacji Polski. Sympatycy futbolu błyskawicznie zareagowali na te radosne wieści, masowo przesyłając gratulacje dla przyszłych rodziców.

Jakub Kamiński i jego dziewczyna Monika Wojtas tworzą parę już od dłuższego czasu, ale chronią swoją prywatność i bardzo rzadko publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Te, którymi dzielą się z kibicami, często są tak skadrowane, że piłkarza dość trudno na nich poznać. Wiadomo, że Monika Wojtas przeprowadziła się z Kubą Kamińskiem do Niemiec. Pojawia się na meczach reprezentacji Polski (m.in. na PGE Narodowym) i towarzyszyła mu przy oficjalnej prezentacji w Kolonii w lipcu 2025. Monika Wojtas nie jest typową przedstawicielką WAGs. Unika rozgłosu, bije od niej wdzięk i naturalność. Jest utalentowaną malarką (publikowała swoje obrazy na Instagramie). Ma przepiękny uśmiech i boską figurę. Lubi grać w tenisa, często podkreśla miłość do sportu i fitnessu, o czym pisały również media niemieckie (np. EXPRESS). Poniżej zdjęcia pięknej Moniki Wojtas, dziewczyny Jakuba Kamińskiego.

