Jagiellonia Białystok pokonuje Śląsk Wrocław. Co wydarzyło się w samej końcówce meczu?

Jagiellonia Białystok dominuje przed rzutem karnym

Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca wygrał domowe spotkanie wynikiem 2:1. Do przerwy gospodarze pewnie prowadzili dwiema bramkami, które zdobyli Kajetan Szmyt oraz Ousmane Sow. Drużyna z Podlasia prezentowała niezwykle wysoką skuteczność. Przewaga na boisku była bardzo wyraźna przez większość regulaminowego czasu gry.

Zmiana obrazu gry nastąpiła w samej końcówce rywalizacji. Goście zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem, kiedy to Piotr Samiec-Talar wykorzystał podyktowany rzut karny. Ta sytuacja wymusiła na sztabie szkoleniowym gospodarzy dodatkowe działania taktyczne. Mimo nerwowej atmosfery w końcówce, rezultat spotkania nie uległ już zmianie.

"- Uważam, że do sytuacji z rzutem karnym mieliśmy pełną kontrolę nad spotkaniem i dobrze nim zarządzaliśmy, ale wiadomo, że gdy przy 2:0 tracisz gola w takim fragmencie meczu, to zawsze się zrobi trochę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania - mówił Siemieniec."

"- Musieliśmy trochę pozarządzać zmianami i ustawieniem po to, żeby już nie stracić gola i wygrać spotkanie. I tak się też stało - dodał."

"- Ale liga jest trudna, bo widzimy, jak punktują zespoły u góry. Jeżeli chcemy cały czas trzymać kontakt z czołówką, to musimy wygrywać spotkania, tym bardziej teraz, gdy jeszcze nie jesteśmy obciążeni intensywnością rozgrywek europejskich - dodał trener Białostoczan."

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Trener gości Ante Simundza podkreślił znaczenie pierwszej straconej bramki dla przebiegu całej rywalizacji. Szkoleniowiec docenił klasę rywala występującego na co dzień w europejskich pucharach. Zauważył jednocześnie, że strzelenie bramki kontaktowej zmotywowało jego zawodników. Drużyna przyjezdnych pokazała duży charakter w końcowych minutach spotkania.

Poważnym zmartwieniem dla zespołu gości jest sytuacja zdrowotna zdobywcy jedynej bramki. Sztab medyczny podejrzewa, że Piotr Samiec-Talar doznał poważnego złamania ręki. Zawodnik musiał udać się na szczegółowe badania po zakończeniu rywalizacji. Ostateczna diagnoza zostanie postawiona przez lekarzy specjalistów w placówce medycznej.

"- Jestem zadowolony z tego, jak zareagowaliśmy jako drużyna, dlatego uważam, że jesteśmy w stanie rywalizować na poziomie ekstraklasy - dodał."