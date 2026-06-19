ITA TOOLS Stal Mielec zamyka skład. Kto zagra w nowym sezonie?

Kto zasilił zespół z Podkarpacia?

Włodarze klubu z Mielca podpisali kontrakty z czterema nowymi zawodniczkami zagranicznymi. Atakującą została 25-letnia Serbka Andjela Jovanović, która ostatnio grała w czeskim zespole TJ Sokol Sternberk. Wcześniej występowała między innymi w ojczyźnie, na Węgrzech oraz w Grecji. Na środku siatki kibice zobaczą z kolei reprezentantkę Szwecji.

To mierząca 188 cm wzrostu 28-letnia Linda Andersson, która przeniosła się z francuskiego Saint-Die-des-Vosges Volley-Ball. Linię przyjęcia wzmocniła 28-letnia Szwajcarka Sarina Wieland. Mierząca 178 cm zawodniczka przez ostatnie osiem lat broniła barw Volley Duedingen. Podstawową libero będzie natomiast 22-letnia Ukrainka Alika Łucenko, grająca poprzednio w zespole #VolleyWrocław.

Jakie zmiany zaszły w kadrze?

Do zespołu dołączyły także młode Polki. Nową rozgrywającą została 23-letnia Matylda Grabowska, która wcześniej występowała w LOTTO Chemiku Police. Zestawienie zamknęła 21-letnia Marta Twardoch z pierwszoligowego Credo Płomienia Sosnowiec. Z Mielcem pożegnało się po sezonie aż siedem siatkarek, a w klubie pozostało siedem zawodniczek z poprzednich rozgrywek.

Drużynę poprowadzi 40-letni szkoleniowiec Jakub Głuszak. Trener wraca na ławkę po ubiegłorocznym rozstaniu z MOYA Radomką Radom. W przeszłości wywalczył on mistrzostwo i Puchar Polski z siatkarkami z Polic, a od 2025 roku prowadzi również reprezentację Ukrainy. Inauguracja rozgrywek TAURON Ligi sezonu 2026/27 odbędzie się 3 października w wyjazdowym starciu z #Volley Wrocław.