Ta reprezentacja zastąpi Iran na mundialu 2026? Kontrowersyjna propozycja Trumpa

Czy Włochy zastąpią Iran na mundialu?

Paolo Zampolli, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw globalnych partnerstw, podjął się niecodziennej inicjatywy. Zwrócił się do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej z propozycją, aby Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Zampolli, który pochodzi z Włoch, wyraził swoje marzenie o obecności włoskiej drużyny na turnieju w USA.

Zampolli powiedział, "potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi i (prezesowi FIFA Gianniemu) Infantino, by Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Pochodzę z Włoch i byłoby to marzeniem zobaczyć Azzurrich na turnieju organizowanym przez USA". Dodał również: "Z czterema tytułami, mają zasługi, by uzasadnić ich włączenie".

Jakie są powody tej propozycji?

Zampolli, właściciel agencji modelek, który odegrał rolę w zapoznaniu Donalda Trumpa z jego obecną żoną Melanią, pełni teraz funkcję specjalnego wysłannika w administracji Trumpa. Jego działania mają na celu naprawienie stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Włochami, które zostały nadszarpnięte po publicznych sporach między Trumpem a premier Giorgią Meloni w sprawie konfliktu z Iranem.

Według „Financial Times”, Iran początkowo zrezygnował z udziału w mistrzostwach po atakach ze strony USA i Izraela, ale później zmienił zdanie i zadeklarował gotowość do uczestnictwa. Donald Trump wyraził swoje zadowolenie z obecności irańskiej drużyny, ale zaznaczył, że może być problem z zapewnieniem jej bezpieczeństwa.

Gianni Infantino, prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, zapewnił jednak, że irańska drużyna "na pewno" weźmie udział w turnieju. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej nie ustosunkowała się bezpośrednio do propozycji Zampollego, odsyłając do słów Infantino. Zgodnie z obecnym planem, irańska drużyna ma rozgrywać swoje mecze w Los Angeles i Seattle.

Kontrowersje wokół Zampollego

Włochy, które nie zakwalifikowały się do turnieju po porażce w barażach z Bośnią i Hercegowiną, mogą skorzystać na tej sytuacji, ale decyzja wciąż nie zapadła. Zampolli, znany z wcześniejszych kontrowersji, w tym z doniesień o deportacji swojej byłej partnerki Amandy Ungaro, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Ungaro, po deportacji, groziła Melanii Trump ujawnieniem kompromitujących informacji związanych z aferą Jeffreya Epsteina.

Propozycja Zampollego, choć zaskakująca, ma na celu nie tylko sportowe, ale także polityczne korzyści, próbując załagodzić napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Włochami. Czy jego starania przyniosą zamierzony efekt, pozostaje kwestią otwartą.

Źródło PAP.