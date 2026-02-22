Igrzyska 2026: Tabela medalowa. Norwegia na szczycie, jak radzi sobie Polska?

Dominacja Norwegii na Zimowych Igrzyskach 2026

Norwegia kontynuuje swoją dominację na zimowych arenach, prowadząc w klasyfikacji medalowej Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026. Zespół ten zgromadził już łącznie 40 medali, z czego aż 18 to krążki złote. Ten imponujący wynik stanowi nowy rekord, który przewyższa poprzednie osiągnięcie z Pekinu, gdzie Norwegia zdobyła 16 złotych medali.

Znaczący udział w rekordowym dorobku Norwegii miał biegacz narciarski Johannes Klaebo. Wywalczył on sześć złotych medali, triumfując we wszystkich konkurencjach z jego udziałem, co stanowi jedną trzecią wszystkich norweskich zwycięstw. Jego wyczyny na trasach biegowych były kluczowe dla umocnienia pozycji Norwegii na szczycie tabeli.

Polskie sukcesy w Mediolanie-Cortina d'Ampezzo

Reprezentacja Polski również zaznaczyła swoją obecność w tabeli medalowej, zajmując 21. miejsce. Duże nadzieje wiązano ze skokami narciarskimi, gdzie Kacper Tomasiak wywalczył dwa indywidualne medale: srebrny i brązowy. Dodatkowo, Tomasiak dołożył srebrny krążek w rywalizacji duetów, występując wspólnie z Pawłem Wąskiem, co potwierdziło mocną formę polskich skoczków.

Kolejny srebrny medal dla Polski zdobył panczenista Władimir Semirunnij, który świetnie zaprezentował się w biegu łyżwiarskim na dystansie 10 000 metrów. Łącznie, do tej pory na podium stanęli przedstawiciele 29 różnych krajów. W sobotę do grona medalistów dołączyła Dania, dzięki srebrnemu medalowi panczenisty Viktora Halda Thorupa w wyścigu ze startu wspólnego, co podkreśla szeroki zasięg rywalizacji.

