Iga Świątek wkracza do gry w Miami Open. Kiedy zobaczymy ją na korcie?

Iga Świątek wkracza do rywalizacji w Miami Open, a pierwszy mecz może zagrać z Magdę Linette.

Organizatorzy udostępnili już harmonogram otwarcia, dzięki czemu wiemy, która część turniejowej drabinki wychodzi na kort jako pierwsza.

Prezentujemy szczegóły dotyczące pierwszego starcia Igi Świątek oraz informacje o dostępnych transmisjach telewizyjnych.

Potencjalny pojedynek polsko-polski w drugiej rundzie turnieju wzbudza ogromne emocje. Jeśli Magda Linette pokona na inaugurację Warwarę Graczową, będziemy świadkami bezpośredniego starcia naszych reprezentantek. Magdalena Fręch natomiast rozpocznie turniej od meczu z Amerykanką McCartney Kessler, sklasyfikowaną na 51. pozycji.

Iga Świątek zdominowała zmagania w Miami w 2022 roku, będąc w trakcie swojej historycznej passy 37 kolejnych wygranych. W tamtym czasie była absolutnie nie do zatrzymania, a w meczu finałowym pokonała Naomi Osakę wynikiem 6:4, 6:0. Trzeba jednak pamiętać, że warunki panujące na Florydzie są dla niej znacznie trudniejsze niż na kortach w Indian Wells. Nawierzchnia jest tu o wiele szybsza, a wysoka wilgotność powietrza dodatkowo utrudnia grę, czego nasza gwiazda nie lubi. W ubiegłorocznej edycji turnieju pożegnała się z rywalizacją w ćwierćfinale, przegrywając z rewelacyjną Alexandrą Ealą 2:6, 5:7. Teraz 29. rakieta świata z Filipin może stanąć na drodze Polki już na etapie trzeciej rundy.

Pierwsze spotkanie z udziałem Igi Świątek w tegorocznej edycji Miami Open zaplanowano na czwartek, 19 marca 2026 roku. Władze turnieju przedstawiły już plan gier na premierowe dni zmagań, z którego wynika, że rywalizację otwiera dolna połowa drabinki, do której trafiła polska tenisistka. Zmagania w amerykańskim turnieju będzie można śledzić na żywo dzięki transmisjom telewizyjnym dostępnym na kanale Canal+ Sport 2.

IGA ŚWIĄTEK KONTRA KAROLINA MUCHOVA W INDIAN WELLS. "ONA RUSZA SIĘ JAK FEDERER"