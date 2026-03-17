Iga Świątek wkracza do gry w Miami Open. Kiedy zobaczymy ją na korcie?

Michał Chojecki
2026-03-17 7:25

Iga Świątek rozpocznie zmagania w Miami Open od drugiej rundy, w której zmierzy się z Magdą Linette lub Warwarą Graczową. Opublikowano już szczegółowy plan pierwszego dnia turnieju, wskazujący dokładnie na to, która część drabinki zainauguruje rywalizację. Sprawdź datę pierwszego meczu Igi Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Miami Open? Jest data, wszystko jasne!

i

Autor: Mark J. Terrill/ Associated Press
  Iga Świątek wkracza do rywalizacji w Miami Open, a pierwszy mecz może zagrać z Magdą Linette.
  • Organizatorzy udostępnili już harmonogram otwarcia, dzięki czemu wiemy, która część turniejowej drabinki wychodzi na kort jako pierwsza.
  • Prezentujemy szczegóły dotyczące pierwszego starcia Igi Świątek oraz informacje o dostępnych transmisjach telewizyjnych.

Potencjalny pojedynek polsko-polski w drugiej rundzie turnieju wzbudza ogromne emocje. Jeśli Magda Linette pokona na inaugurację Warwarę Graczową, będziemy świadkami bezpośredniego starcia naszych reprezentantek. Magdalena Fręch natomiast rozpocznie turniej od meczu z Amerykanką McCartney Kessler, sklasyfikowaną na 51. pozycji. 

Iga Świątek zdominowała zmagania w Miami w 2022 roku, będąc w trakcie swojej historycznej passy 37 kolejnych wygranych. W tamtym czasie była absolutnie nie do zatrzymania, a w meczu finałowym pokonała Naomi Osakę wynikiem 6:4, 6:0. Trzeba jednak pamiętać, że warunki panujące na Florydzie są dla niej znacznie trudniejsze niż na kortach w Indian Wells. Nawierzchnia jest tu o wiele szybsza, a wysoka wilgotność powietrza dodatkowo utrudnia grę, czego nasza gwiazda nie lubi. W ubiegłorocznej edycji turnieju pożegnała się z rywalizacją w ćwierćfinale, przegrywając z rewelacyjną Alexandrą Ealą 2:6, 5:7. Teraz 29. rakieta świata z Filipin może stanąć na drodze Polki już na etapie trzeciej rundy.

Dokładna data pierwszego meczu Igi Świątek w Miami

Pierwsze spotkanie z udziałem Igi Świątek w tegorocznej edycji Miami Open zaplanowano na czwartek, 19 marca 2026 roku. Władze turnieju przedstawiły już plan gier na premierowe dni zmagań, z którego wynika, że rywalizację otwiera dolna połowa drabinki, do której trafiła polska tenisistka. Zmagania w amerykańskim turnieju będzie można śledzić na żywo dzięki transmisjom telewizyjnym dostępnym na kanale Canal+ Sport 2.

IGA ŚWIĄTEK KONTRA KAROLINA MUCHOVA W INDIAN WELLS. "ONA RUSZA SIĘ JAK FEDERER"
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka