Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę. Kto czeka na Polkę w kolejnej fazie Wimbledonu?

Czeskie starcie na londyńskich kortach

W pierwszej rundzie tegorocznej edycji Wimbledonu Karolina Pliskova zmierzyła się ze swoją rodaczką Terezą Valentovą. Doświadczona czeska tenisistka zaprezentowała solidną formę i ostatecznie triumfowała w dwóch setach. Wynik tego spotkania zamknął się w stosunku 6:3, 6:4 dla starszej z zawodniczek. Zwycięstwo nad rodaczką jest dla niej bardzo ważnym krokiem w tegorocznej imprezie rozgrywanej na kortach trawiastych. Zwyciężczyni zagwarantowała sobie tym samym awans do czwartkowego etapu prestiżowych zawodów w stolicy Wielkiej Brytanii.

Dla 34-letniej zawodniczki wygrana nad Valentovą jest dopiero drugim triumfem na kortach w Londynie od czasu jej historycznego sukcesu. W 2021 roku Karolina Pliskova dotarła aż do wielkiego finału Wimbledonu, gdzie musiała uznać wyższość Australijki Ashleigh Barty. Czeszka w przeszłości odnosiła ogromne sukcesy i w 2017 roku przez osiem tygodni była liderką światowego rankingu. Obecnie zajmuje w nim 73. miejsce, a z powodu poważnej kontuzji straciła cały sezon 2025.

Czy dojdzie do czwartego pojedynku Świątek z Pliskovą?

Aby doszło do czwartkowego spotkania polskiej i czeskiej tenisistki, reprezentantka naszego kraju musi najpierw wygrać swój inauguracyjny mecz. Iga Świątek we wtorek wyjdzie na kort, aby zmierzyć się z Amerykanką Taylor Townsend. Początek rywalizacji zaplanowano precyzyjnie na godzinę 14.30 czasu polskiego. Nasza zawodniczka przystępuje do tej rywalizacji w Londynie jako obrończyni tytułu wywalczonego przed rokiem. Będzie to dla niej pierwszy krok w drodze do powtórzenia tego wyjątkowego i bezprecedensowego w brytyjskim turnieju osiągnięcia.

Jeśli liderka światowego tenisa awansuje dalej, jej starcie z Karoliną Pliskovą będzie kolejnym rozdziałem ich bezpośredniej sportowej rywalizacji. Dotychczasowy bilans spotkań jest dla Igi Świątek wyjątkowo korzystny i wynosi 3-0 na jej korzyść. Obie utalentowane zawodniczki ostatni raz miały okazję grać ze sobą dokładnie trzy lata temu podczas turnieju w Montrealu. Fani tenisa z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń podczas pierwszych dni wielkoszlemowego turnieju na trawie.