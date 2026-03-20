HMŚ w Toruniu. Natalia Bukowiecka w finale. Polka straci szansę na medal przez kuriozalny przepis!?

Natalia Bukowiecka zapewniła sobie start w decydującym biegu na 400 metrów podczas halowych mistrzostw świata organizowanych w Toruniu, bez problemu triumfując w starciu półfinałowym.

podczas halowych mistrzostw świata organizowanych w Toruniu, bez problemu triumfując w starciu półfinałowym. Polska biegaczka mocno skrytykowała nowe, niecodzienne reguły wyłaniania zwycięzców, według których o podziale krążków przesądzą wyłącznie czasy z dwóch oddzielnych serii , a nie klasyczny bezpośredni wyścig.

, a nie klasyczny bezpośredni wyścig. Lekkoatletka zaznaczyła, że w tej sytuacji triumf we własnym biegu nie daje żadnej pewności na miejsce na podium , co wywołuje u niej ogromne rozczarowanie.

Natalia Bukowiecka kontrolowała zmagania na bieżni

Polska biegaczka po przekroczeniu linii mety nie kryła satysfakcji ze sposobu, w jaki zrealizowała plan na ten występ. Jak sama zauważyła, kluczowym elementem było oszczędzenie jak największych zasobów energetycznych na sobotnią walkę o medale, co udało jej się w stu procentach.

81

- Musiałam zachować jak najwięcej siły i to się udało. Chyba czuję się nawet lepiej niż rano - przyznała Bukowiecka po zejściu z bieżni.

Zawodniczka wyraźnie zaznaczyła, że miała całkowitą kontrolę nad przebiegiem zarówno porannych eliminacji, jak i popołudniowego półfinału. Taka sytuacja zapewnia jej ogromny spokój psychiczny przed najważniejszym startem w toruńskiej imprezie.

- Te biegi były w pełni kontrolowane, więc mam nadzieję, że jak przycisnę mocniej, to czas będzie jeszcze lepszy - dodała.

Zmienione zasady finału biegu na 400 metrów budzą oburzenie

Organizatorzy tegorocznych mistrzostw zdecydowali się na niestandardowe rozwiązanie, wprowadzając dwie oddzielne serie w decydującej rywalizacji na dystansie 400 metrów. Kolejność na podium zostanie ustalona wyłącznie poprzez zestawienie czasów ze wszystkich występów finałowych, co wyklucza bezpośrednie ściganie się o medale. Ten format spotkał się z ogromną falą krytyki, do której dołączyła również Natalia Bukowiecka.

- Myślę, że ten system nikomu się nie podoba, kibicom również - oceniła bez ogródek.

Największym mankamentem tego rozwiązania jest fakt, że triumfatorka pierwszej serii do samego końca nie będzie wiedziała, czy ostatecznie stanie na podium. O ostatecznym układzie sił przesądzą bowiem rezultaty uzyskane przez rywalki startujące w późniejszym biegu.

- Jestem w pierwszym finale, więc nawet jeśli go wygram, mogę zostać bez medalu. Nie rozumiem tego - stwierdziła zrezygnowana Bukowiecka. - Zupełnie inaczej wygląda bezpośrednia rywalizacja. Wtedy naprawdę walczy się o medale, a czas jest trochę mniej ważny - wyjaśniła.

Oczekiwania reprezentantki Polski przed kluczowym startem

Pomimo wyraźnego niezadowolenia ze sztucznie narzuconych reguł, polska biegaczka w pełni koncentruje się na nadchodzącym wyzwaniu. Zapytana przez dziennikarzy o to, czy jej ambicje sięgają wyłącznie zdobycia najcenniejszego kruszcu, odparła z ogromnym dystansem i skromnością.

- Absolutnie nie. Cieszyłabym się z każdego medalu - podkreśliła.

Równocześnie lekkoatletka ucięła wszelkie spekulacje dotyczące jej potencjalnego udziału w wyścigu sztafetowym, który zaplanowano na ten sam dzień. Według niej zaliczenie dwóch tak wyczerpujących występów z rzędu na najwyższym poziomie jest fizycznie niemożliwe.

- Nie wyobrażam sobie jutro jeszcze dwóch mocniejszych biegów jednego dnia - zakończyła.

