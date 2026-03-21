Hiszpańska liga koszykarzy: Aleksander Balcerowski liderem strzelców Unicai. Czy jego występ uratował drużynę od porażki?

Występ Balcerowskiego w meczu Unicai Malaga

Aleksander Balcerowski, środkowy reprezentacji Polski, rozpoczął spotkanie 23. kolejki hiszpańskiej ligi koszykarzy z La Laguna Teneryfa w pierwszej piątce. W ciągu zaledwie 17 minut spędzonych na parkiecie, Polak zdołał zdobyć 17 punktów, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem Unicai Malaga w tym meczu. Jego indywidualny występ był kluczowy dla ofensywy zespołu, co podkreśla jego znaczącą rolę w drużynie w lidze ACB.

Efektywność Balcerowskiego w rzutach za dwa punkty była bardzo wysoka, trafiając siedem z ośmiu prób. Do tego dołożył trzy celne rzuty wolne z czterech wykonanych, co potwierdza jego skuteczność pod koszem. Ponadto, polski koszykarz zanotował trzy zbiórki, jeden blok, ale także jedną stratę, co stanowiło jego kompleksowy wkład w grę zespołu.

Jakie są statystyki sezonu i pozycja Unicai w ACB?

W styczniu bieżącego roku Aleksander Balcerowski przedłużył swój kontrakt z hiszpańskim klubem o kolejne dwa sezony, co świadczy o zaufaniu ze strony Unicai Malaga. W obecnych rozgrywkach ligi ACB Balcerowski utrzymuje solidne statystyki, notując średnio 10,6 punktu na mecz. Do jego dorobku należą również 3,3 zbiórki oraz jedna asysta w 23 rozegranych spotkaniach.

Unicaja Malaga, pomimo przegranego u siebie meczu z La Laguna Teneryfa, zajmuje obecnie piątą pozycję w tabeli ligi ACB z bilansem 15 zwycięstw i 8 przegranych. Ich rywale, La Laguna Teneryfa, plasują się na ósmym miejscu z wynikiem 14-9. Liderem rozgrywek pozostaje niepokonany w większości spotkań Real Madryt, z imponującym bilansem 20-2.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.