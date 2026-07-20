Hiszpania Mistrzem Świata 2026. Sensacyjne rozstrzygnięcie w finale z Argentyną

Dogrywka wyłoniła Mistrza Świata 2026

W decydującym meczu mundialu 2026 reprezentacja Hiszpanii wygrała z Argentyną 1:0, zdobywając tym samym tytuł Mistrza Świata. Pojedynek rozstrzygnął się dopiero w dogrywce. Jedynego gola w 106. minucie spotkania strzelił wprowadzony w 62. minucie z ławki Ferran Torres.

Zwycięstwo pod Nowym Jorkiem zapewniło Hiszpanom drugi tytuł Mistrza Świata. Swój pierwszy triumf odnieśli w 2010 roku w RPA, kiedy to również zwyciężyli po dogrywce 1:0 z Holandią. Tym samym reprezentacja przedłużyła swoją imponującą serię 38 meczów bez porażki z rzędu.

Jak przebiegał finał z Argentyną?

Mecz, sędziowany przez Słoweńca Slavko Vincicia, był historycznym starciem aktualnych mistrzów Europy z obrońcami mistrzowskiego tytułu i triumfatorami Copa America. Choć Hiszpanie przez większość meczu dyktowali warunki i posiadali piłkę, regulaminowy czas gry nie przyniósł goli. Argentyńczycy, którzy w 90+3. minucie stracili Enzo Fernandeza (otrzymał czerwoną kartkę), nie oddali w regulaminowym czasie ani jednego strzału.

Sukces drużyny to efekt stopniowego rozwoju, na co dzień przed meczem zwracał uwagę kapitan, Rodri. Rozgrywki Mistrzostw Świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku były pierwszymi z udziałem 48 reprezentacji. Do wyłonienia najlepszej drużyny potrzebne były 104 spotkania podczas trwających 39 dni mistrzostw.