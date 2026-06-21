Hiszpania deklasuje rywala na MŚ 2026. Jak selekcjoner odmienił grę drużyny?

Hiszpania odżywa na mistrzostwach

Po zaskakującym remisie z Republiką Zielonego Przylądka, w drugim meczu grupowym reprezentacja Hiszpanii zdominowała rywala z Półwyspu Arabskiego. Trener Luis de la Fuente przyznał, że choć założenia taktyczne były zbliżone do pierwszego spotkania, zespół zaprezentował znacznie większą wertykalność w grze. Od samego początku Hiszpanie zastosowali wysoki pressing, co przyniosło znakomite rezultaty.

W podstawowym składzie pojawił się Lamine Yamal, dla którego był to pierwszy w karierze gol zdobyty na mistrzostwach świata. Młody zawodnik otworzył wynik w dziesiątej minucie, a przed upływem pół godziny gry Hiszpanie prowadzili już trzema bramkami dzięki trafieniom Mikela Oyarzabala. Obaj utalentowani piłkarze opuścili murawę w przerwie spotkania.

- Każdy mecz jest inny, nawet jeśli plan gry jest podobny. Przeanalizowaliśmy poprzedni występ i wszyscy zgodziliśmy się, że potrzebujemy więcej wertykalności, żeby nie pozwolić rywalowi wychodzić spod własnej bramki. Od pierwszej minuty próbowaliśmy naciskać przeciwnika - tłumaczył hiszpański szkoleniowiec.

- Wątpić w tę ekipę to szaleństwo. To pokolenie wciąż bardzo młodych w sumie piłkarzy ma świetlaną przyszłość i kwestionowanie tego wydaje się niesprawiedliwe. To zaszczyt przewodzić tę grupę zawodników, którzy są wzorem do naśladowania dla wielu osób nie tylko grających w piłkę, ale także dla innych sportowców czy w ogóle ludzi kochających tę dyscyplinę - wskazał trener Hiszpanii.

- Musieliśmy się dotrzeć, to był dużo lepszy występ niż na inaugurację. Zawsze marzyłem, żeby zagrać w mistrzostwach świata, a możliwość strzelenia gola w moim pierwszym meczu w podstawowym składzie to spełnienie marzeń. Poprzedni mundial oglądałem w... szkolnej sali lekcyjnej, a teraz zdobyłem bramkę, przy mamie i rodzinie na trybunach. To naprawdę coś niesamowitego - podkreślił 18-letni skrzydłowy Barcelony.

Dlaczego Arabia Saudyjska poniosła klęskę?

Grecki szkoleniowiec Arabii Saudyjskiej Georgios Donis postawił na ustawienie z pięcioma obrońcami, jednak defensywna taktyka nie uchroniła zespołu przed stratą szybkich bramek. Trener zauważył, że jego piłkarzom zabrakło umiejętności w utrzymaniu piłki pod presją mocnego przeciwnika. Błyskawicznie stracony gol drastycznie obniżył morale zawodników z Bliskiego Wschodu.

Saudyjczycy zdobyli do tej pory zaledwie jeden punkt po remisie z Urugwajem i w piątek w Houston rozegrają swój ostatni mecz fazy grupowej. Mimo wyraźnej porażki selekcjoner wyraził dumę z zaangażowania swoich podopiecznych podczas codziennych treningów. Rywalem Arabii Saudyjskiej w decydującym spotkaniu będzie Republika Zielonego Przylądka.