Zatrzymanie w Tomaszowie Lubelskim. Pijany sprawca wypadku wpadł po latach

Uciekał przez lata. 43-latek z ENA wpadł w ręce kryminalnych

Wieloletnia ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości dobiegła końca w czwartek, 14 maja 2026 roku. Skuteczną akcję przeprowadzili kryminalni z Tomaszowa Lubelskiego, którzy działali wspólnie z funkcjonariuszami ze Straży Granicznej w Chłopiatynie. Zatrzymanie 43-latka było skomplikowane, ponieważ mężczyzna od dawna ukrywał się poza granicami Polski, co wymusiło wydanie za nim również Europejskiego Nakazu Aresztowania. Śledczy brali pod uwagę scenariusz, w którym poszukiwany mógł posługiwać się fałszywymi danymi osobowymi, aby jeszcze skuteczniej unikać odpowiedzialności za swoje czyny.

Pijany kierowca BMW spowodował czołowe zderzenie na Lwowskiej

Mężczyzna został skazany na więzienie za przestępstwo, którego dopuścił się w przeszłości na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Kierując samochodem marki BMW przy ulicy Lwowskiej, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jego nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do czołowego zderzenia z Volkswagenem, którym podróżowała rodzina, w tym dwoje dzieci. W wyniku tego tragicznego wypadku jedna z poszkodowanych osób doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia, łącznie pięć osób, z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Źródło: Policja.pl