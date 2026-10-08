Gwiazdy zagrają w Bogdanka Volley Cup. Jubileuszowy turniej w Lublinie

Uczestnicy piątej edycji turnieju

W nadchodzący weekend lubelska hala Globus im. Tomasza Wójtowicza stanie się areną zmagań w ramach piątej edycji międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W rywalizacji wezmą udział cztery zespoły, w tym dwie silne ekipy z zagranicy: turecki Fenerbahce Medicana Stambuł oraz słoweński ACH Volley Lublana. Polską siatkówkę reprezentować będą PGE Projekt Warszawa i pełniąca rolę gospodarza Bogdanka LUK Lublin.

Tegoroczna rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ze względu na klasę uczestniczących drużyn. ACH Volley to mistrz Słowenii, który w poprzednim sezonie dotarł do półfinału Pucharu CEV, po drodze eliminując właśnie Fenerbahce. Polskie zespoły, PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin, to czołówka rodzimych rozgrywek, z imponującym bagażem doświadczeń z europejskich pucharów.

"Jubileuszowa, piąta edycja turnieju będzie miała w tym roku szczególny wymiar z racji pięćdziesiątej rocznicy wywalczenia najcenniejszego trofeum polskiej siatkówki, czyli złotego medalu olimpijskiego w Montrealu przez drużyną Huberta Jerzego Wagnera z Tomaszem Wójtowiczem w składzie - dodaje."

Gwiazdy na parkiecie w Lublinie

Kibice zgromadzeni w hali będą mieli okazję podziwiać wiele gwiazd światowego formatu. W barwach Bogdanki LUK Lublin zagrają reprezentanci Polski: Marcin Komenda, Wilfredo Leon i Kewin Sasak, a także pozyskani przed nowym sezonem Japończycy Ran Takahaski i Tomohiro Ogawa. PGE Projekt Warszawa zaprezentuje natomiast takich graczy jak Jan Firlej, Aleksander Śliwka oraz mistrz świata, Włoch Yuri Romano. W Fenerbahce Stambuł zobaczymy głośny transfer – Amerykanina Matthew Andersona.

Tomasz Wójtowicz, patron imprezy, to legenda światowej siatkówki, mistrz świata z 1974 roku i mistrz olimpijski z Montrealu z 1976 roku. Zmarł 24 października 2022 roku, pozostawiając trwały ślad w historii sportu. Turniej, który upamiętnia jego dorobek, w poprzednich latach wygrywały m.in. włoskie Saturnia Catania i Sir Safety Perugia, a także gospodarze z Lublina, którzy triumfowali w pierwszej i ubiegłorocznej edycji.