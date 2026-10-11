Grzegorz Krychowiak wrócił na Narodowy. Zaskoczył wszystkich nową rolą

Utwór rapowy, który zaprezentował były piłkarz, to efekt współpracy z Jakubem „Quebonafide” Grabowskim oraz Kornelem „Koro” Regelem. Goszcząc w porannym paśmie telewizji Polsat, Krychowiak zdradził, jak wyglądały przygotowania do występu. Jak sam przyznał, to właśnie Quebonafide wziął na siebie rolę nauczyciela rapowania i stworzył warstwę tekstową piosenki.

Grzegorz Krychowiak wrócił na Narodowy. https://t.co/n8bqMS2GzE— Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) October 10, 2026

– To on napisał tekst, to on mnie nauczył. Spędziliśmy wiele tygodni, wręcz miesięcy, żeby powstał ten kawałek. Pojechaliśmy w podróż

– mówił na antenie były pomocnik kadry. Zaznaczył również, że nigdy nie potrafił śpiewać, a nauka rapowania okazała się dla niego ogromnym wyzwaniem, znacznie trudniejszym, niż początkowo myślał.

Dla 36-letniego Krychowiaka powrót na PGE Narodowy wiązał się z silnymi emocjami. To właśnie tutaj, w październiku 2024 roku, odbyło się jego oficjalne pożegnanie z reprezentacją narodową,żtuż przed meczem Polska - Portugalia w ramach Ligi Narodów. Wtedy też oficjalnie pożegnano Wojciecha Szczęsnego. Żaden z nich nie wziął czynnego udziału w tamtym spotkaniu.

– Dziwne uczucie. Ostatni raz byłem na Narodowym, gdy żegnałem się z reprezentacją. Nie miałem możliwości wyjść na płytę, ale to dzisiaj wieczorem się zmieni

– przyznał Krychowiak przed kamerami Polsatu.

Były reprezentant kraju ma na swoim koncie sto występów w barwach biało-czerwonych. Z zawodowym futbolem pożegnał się ostatecznie w 2025 roku. Jego muzyczny występ udowadnia, że po zakończonej karierze pilkarskiej nie boi się szukać nowych zajęć.

Co ciekawe, tytuł utworu „Druga połowa” nawiązuje do nowego projektu Grzegorza Krychowiaka, tworzonego wspólnie z telewizją CANAL+. Emerytowany piłkarz aktywnie eksploruje obszary niezwiązane z futbolem, próbując swoich sił w zupełnie nowych, zaskakujących formatach.