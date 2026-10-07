Grand Prix Singapuru. Nocny wyścig na Marina Bay

Sytuacja w klasyfikacji i historia wyścigu

Obecny lider cyklu, 20-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli ma aż 84 punkty przewagi nad Brytyjczykiem George'em Russellem. Do końca sezonu pozostało jeszcze siedem rund. Pierwszy w historii nocny wyścig Formuły 1 odbył się w Singapurze w 2008 roku.

W dotychczasowych 16 edycjach Grand Prix Singapuru najwięcej zwycięstw odniósł Sebastian Vettel, który triumfował pięciokrotnie (trzy razy z Red Bullem i dwa z Ferrari). Co ciekawe, czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla nigdy tu nie wygrał, choć w poprzedniej rundzie w Malezji odniósł pierwsze w sezonie zwycięstwo. Rok temu najszybszy w Singapurze był Russell.

Wymagania toru Marina Bay i harmonogram?

Nocny wyścig na torze Marina Bay to duże wyzwanie. Ciasne zakręty i trudna charakterystyka trasy sprawiają, że rywalizacja jest bardzo wyczerpująca fizycznie. Temperatur powietrza sięgająca 30 st. C powoduje, że kierowcy tracą w trakcie jazdy blisko 3 kg wagi. Zawodnicy mają do pokonania 62 okrążenia, z których każde liczy 4,94 km długości i 19 wolnych zakrętów.

Sobotnie kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 15:00 czasu polskiego, a niedzielny wyścig o 14:00. Wcześniej, w sobotę o 11:00 zaplanowano ostatni w tym sezonie sprint. Tor przeszedł przed tym weekendem modernizację – poszerzono aleję serwisową o metr, podniesiono w niej limit prędkości do 80 km/h oraz wymieniono nawierzchnię. Prognozy pogody przewidują na niedzielę opady deszczu i temperatury powyżej 30 st. C.