GKS Katowice wygrywa kolejny sparing. Kto strzelił decydujące bramki?

Podwójny sprawdzian formy jednego dnia

Drużyna GKS Katowice zakończyła okres przygotowawczy w Opalenicy pozytywnym akcentem, wygrywając z pierwszoligową Miedzią Legnica. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0, a wszystkie bramki padły jeszcze przed przerwą. Wynik otworzył już w dziewiątej minucie Ilia Szkurin, wykazując się dużą skutecznością w polu karnym rywala. Rezultat ustalił w trzydziestej drugiej minucie Szymon Bartlewicz, zamykając ostatecznie kwestię zwycięstwa w tym starciu. Trener Rafał Górak mógł dzięki temu sprawdzić formę swoich podopiecznych na tle wymagającego przeciwnika przed startem oficjalnych rozgrywek.

Środowe popołudnie przyniosło powody do zadowolenia, jednak wcześniej tego samego dnia katowiczanie musieli uznać wyższość innej drużyny. W porannym spotkaniu kontrolnym zawodnicy ze Śląska zmierzyli się z ekstraklasowym Piastem Gliwice. Ten sprawdzian zakończył się minimalną porażką 0:1, co zmusiło sztab szkoleniowy do wnikliwej analizy poczynań zawodników. Rozgrywanie dwóch meczów sparingowych w ciągu kilkunastu godzin to częsta praktyka podczas obozów przygotowawczych. Taki system pracy pozwala przetestować wszystkich dostępnych graczy i odpowiednio rozłożyć obciążenia treningowe.

Jakie są kolejne plany katowiczan?

Całe zgrupowanie w Opalenicy obfitowało w intensywne testy dla piłkarzy, którzy rozegrali tam serię wartościowych spotkań sparingowych. Wcześniej zespół ze Śląska udowodnił swoją siłę ofensywną, rozbijając drugoligowy Świt Szczecin aż 7:0 w bardzo jednostronnym widowisku. Następnie podopieczni Rafała Góraka odnieśli cenne zwycięstwo 2:0 nad niedawnym spadkowiczem z ekstraklasy, Arką Gdynia. Osiągnięte w ostatnich dniach wyniki wyraźnie pokazują, że proces budowy optymalnej dyspozycji sportowej zespołu przebiega zgodnie z założeniami. Ten intensywny harmonogram gier kontrolnych stanowi fundament pod wyzwania nadchodzącej kampanii ligowej.

Po zakończeniu obozu drużyna zaplanowała na czwartek powrót do Katowic, gdzie na własnych obiektach będzie kontynuować regularne treningi. Przed oficjalną inauguracją nowego sezonu sztab szkoleniowy przewidział rozegranie jeszcze dwóch dodatkowych meczów towarzyskich. Jedenastego lipca zawodnicy zmierzą się ze Stalą Rzeszów, a szesnastego lipca zagrają przeciwko Rakowowi Częstochowa. Zmagania w pierwszej kolejce ekstraklasy rozpoczną się dwudziestego szóstego lipca, a przeciwnikiem katowickiego zespołu w meczu wyjazdowym będzie beniaminek Wisła Kraków. Najbliższe tygodnie pozwolą na ostateczne szlifowanie wariantów taktycznych przed walką o cenne punkty.