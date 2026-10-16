Kradzież busa we Wrocławiu. 47-latek zatrzymany po policyjnym pościgu

Kradzież pojazdu dostawczego przy ulicy Nowowiejskiej

Do zdarzenia doszło po południu 14 października 2026 roku przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Sprawca wykorzystał moment nieuwagi kuriera i odjechał busem, którego mężczyzna używał do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Sprawą niezwłocznie zajęli się policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości samochodowej. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania skradzionego mienia oraz osoby odpowiedzialnej za ten czyn.

Zatrzymanie sprawcy i pościg na ulicy Długiej

Policjanci namierzyli skradziony pojazd oraz kierującego nim mężczyznę 15 października 2026 roku. Działania operacyjne rozpoczęły się na ulicy Długiej, gdzie podejrzany podjął próbę ucieczki przed funkcjonariuszami. W trakcie prowadzonych czynności doszło do uszkodzenia dwóch nieoznakowanych radiowozów oraz jednego samochodu osobowego należącego do osoby postronnej. Ostatecznie mundurowi zatrzymali 47-letniego mieszkańca Wrocławia, który kierował skradzionym autem.

Zarzuty prokuratorskie i grożąca kara więzienia

Zatrzymany mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna, gdzie usłyszy zarzuty. Będą one dotyczyły kradzieży pojazdu, niezatrzymania się do kontroli, a także napaści na funkcjonariusza publicznego. Za popełnione przestępstwa 47-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci zapowiedzieli, że w tej sprawie będą wnioskować o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: Policja.pl