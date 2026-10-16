Mistrzostwa Polski w skokach na igelicie. Twardosz i Tomasiak ze złotem

Złote medale dla Twardosz i Tomasiaka

Anna Twardosz, reprezentująca klub KS AZS AWF Katowice, okazała się najlepsza wśród kobiet startujących w mistrzostwach Polski w skokach na igelicie w Zakopanem. Drugie miejsce i srebrny medal wywalczyła Kamila Karpiel z LKS Poroniec Poronin. Na najniższym stopniu podium stanęła Nicole Konderla, klubowa koleżynka Twardosz.

W zmaganiach mężczyzn triumfował Kacper Tomasiak, reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra. Na drugiej pozycji zawody zakończył Paweł Wąsek z WSS Wisła w Wiśle. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobył Klemens Joniak, reprezentujący LKS Poroniec Poronin.

Międzynarodowa rywalizacja na Wielkiej Krokwi

Piątkowe zawody na obiekcie im. Stanisława Marusarza zgromadziły na starcie łącznie sześć kobiet oraz 86 mężczyzn. Oprócz reprezentantów Polski, w konkursie wzięli udział także zawodnicy z Czech i Ukrainy, co nadało mistrzostwom charakter międzynarodowy.

Rywalizacja w Zakopanem nie kończy się na zmaganiach indywidualnych. Zgodnie z harmonogramem, w sobotę 17 października 2026 roku, na Wielkiej Krokwi zaplanowano zmagania duetów. Kibice mogą spodziewać się kolejnych sportowych emocji podczas weekendu ze skokami.