Wypadek w Radzyniu Podlaskim. 17-latek na hulajnodze wjechał pod Forda

Zderzenie na ulicy Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

W czwartek, 15 października 2026 roku, kilka minut po godzinie 18:00 dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Jana Pawła II. Policjanci z wydziału ruchu drogowego ustalili, że 17-letni mieszkaniec Radzynia Podlaskiego jechał pożyczoną od kolegi hulajnogą elektryczną. Z relacji świadków wynika, że młody mężczyzna poruszał się ścieżką rowerową z bardzo dużą prędkością. Następnie wjechał on na przejście dla pieszych wprost przed nadjeżdżającego Forda Kuga, co doprowadziło do zderzenia.

Ucieczka z miejsca wypadku i stan zdrowia uczestników

Po zderzeniu z samochodem 17-latek odjechał z miejsca zdarzenia, jednak niedługo później wraz z ojcem zgłosił się do szpitala z obrażeniami ciała. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości nastolatka w obecności jego opiekuna prawnego i ustalili, że był on trzeźwy. Fordem kierowała 29-letnia kobieta mieszkająca w gminie Ulan-Majorat, która w chwili wypadku również była trzeźwa. Policjanci potwierdzili, że kierujący hulajnogą w momencie zdarzenia nie posiadał kasku ochronnego ani wymaganego oświetlenia pojazdu.

Hulajnoga elektryczna osiągała prędkość 89 km/h

W trakcie prowadzonych na miejscu czynności policjanci sprawdzili hulajnogę, którą przyniósł kolega poszkodowanego 17-latka. Podczas oględzin mundurowi ustalili, że pojazd ten osiąga prędkość wynoszącą 89 km/h, co znacznie przekracza dopuszczalne normy dla tego typu urządzeń. Obecnie funkcjonariusze pracują nad wyjaśnieniem wszystkich szczegółowych okoliczności tego wypadku. Policja przypomina, że kaski ochronne dla osób poniżej 16 roku życia są wymagane przepisami i mogą ograniczyć skutki ewentualnego upadku.

Źródło: Policja.pl