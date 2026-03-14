GKS Katowice – Lechia Gdańsk 2:0. Jak gospodarze poradzili sobie z kluczowymi osłabieniami?

GKS Katowice pokonuje Lechię Gdańsk

Mecz pomiędzy GKS Katowice a Lechią Gdańsk zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:0. Bramki dla Katowiczan zdobyli Mateusz Wdowiak w 39. minucie oraz Ilja Szkurin w 60. minucie spotkania. Żółte kartki otrzymali Marten Kuusk z GKS Katowice oraz Iwan Żelizko i Bujar Pllana z Lechii Gdańsk. Spotkanie prowadził sędzia Marcin Kochanek z Opola, a na trybunach zasiadło 11 590 widzów.

Drużyna GKS Katowice przystępowała do meczu po wyjazdowym zwycięstwie nad Radomiakiem 1:0. Z kolei zespół z Pomorza w poprzedniej kolejce ograł u siebie Jagiellonię Białystok 3:0. Obie ekipy miały więc powody do optymizmu przed tym ważnym starciem w lidze.

Osłabienia kadrowe przed meczem

GKS Katowice musiał sobie radzić bez kilku kluczowych zawodników. Na boisku zabrakło kapitana Arkadiusza Jędrycha oraz obrońcy Alana Czerwińskiego, którzy pauzowali za żółte kartki. Z powodu urazów nie mogli wystąpić również holenderski pomocnik Jesse Bosch i słowacki napastnik Adam Zrelak. Były to znaczące absencje dla składu gospodarzy.

Przed meczem Arkadiusz Jędrych został uhonorowany na murawie przez prezesa GKS-u Sławomira Witka za rozegranie 80 pełnych ligowych spotkań z rzędu. W zespole gości z Gdańska kontuzje wyeliminowały dynamicznego skrzydłowego Camilo Menę oraz słowackiego snajpera Tomasa Bobceka. Obie drużyny stanęły więc przed wyzwaniami kadrowymi.

Intensywna pierwsza połowa meczu

Kibice obu zespołów nie mogli narzekać na brak wrażeń w pierwszej połowie meczu, która charakteryzowała się szybką i dynamiczną grą. Akcje przenosiły się błyskawicznie spod jednego pola karnego pod drugie. Goście z Gdańska próbowali zaskoczyć bramkarza GKS-u strzałami z dystansu, jednak Rafał Strączek skutecznie obronił uderzenia Tomasza Wójtowicza i Iwana Żelizko. Defensywa Katowiczan była czujna.

W 32. minucie Dawid Kurminowski z Lechii minął bramkarza rywali, lecz z bardzo ostrego kąta trafił jedynie w boczną siatkę. GKS Katowice również miał swoje okazje: Alexander Paulsen obronił uderzenie Sebastiana Milewskiego, a Bartosz Nowak nie wykorzystał niespodziewanego podania od golkipera przyjezdnych, strzelając wprost w niego. Kluczowy moment pierwszej połowy nadszedł w 39. minucie.

Kontratak GKS i podwyższenie prowadzenia

W 39. minucie GKS Katowice skutecznie wyprowadził kontratak, który zakończył się otwarciem wyniku. Sebastian Milewski popisał się prostopadłym podaniem, obsługując Mateusza Wdowiaka. Wdowiak, znalazłszy się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Alexem Paulsenem, kopnął piłkę tak mocno, że golkiper Lechii nie zdołał jej zatrzymać.

Pięć minut po przerwie Lukas Klemenz był bliski pokonania Paulsena strzałem głową z bliska. Przez kolejne minuty defensywa Katowiczan przeżywała trudne chwile, ale Lechia nie zdołała wyrównać. W 60. minucie GKS podwyższył prowadzenie, gdy Bartosz Nowak wyłożył piłkę Ilji Szkurinowi, który z kilku metrów nie dał szans bramkarzowi przeciwnika.

Trener gości, John Carver, szybko wykorzystał limit zmian w dążeniu do odrobienia strat. Mimo to, jego zawodnicy nie zdołali ponownie zepchnąć Katowiczan do obrony. To zespół z Górnego Śląska był bliżej zdobycia kolejnego gola, a Szkurin nawet ponownie trafił do siatki, jednak jego bramka nie została uznana z powodu spalonego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.