GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica 5:1. Jaki los czeka zespół z Niecieczy w Ekstraklasie?

GKS Katowice rozbił Bruk-Bet Termalica

Mecz pomiędzy GKS Katowice a Bruk-Bet Termalica Nieciecza, rozegrany na stadionie w Katowicach, zakończył się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy 5:1. Spotkanie to zgromadziło na trybunach imponującą liczbę 13 170 kibiców, którzy byli świadkami ofensywnego widowiska. GKS szybko narzucił swoje warunki gry, dominując nad przeciwnikiem od pierwszych minut.

Pierwsza połowa przyniosła aż cztery bramki, z czego trzy padły łupem katowiczan. Wynik otworzył samobójczym trafieniem Arkadiusza Kasperkiewicza w 19. minucie, a chwilę później Ilja Szkurin oraz Eman Markovic powiększyli prowadzenie do 3:0. Goście z Niecieczy zdołali odpowiedzieć tuż przed przerwą za sprawą Kamila Zapolnika, zmniejszając straty do jednej bramki.

Jakie konsekwencje dla Bruk-Betu ma ten wynik?

Druga część meczu kontynuowała dominację GKS Katowice, który nie pozwolił rywalom na odrobienie strat. Mateusz Kowalczyk w 58. minucie oraz Eman Markovic, zdobywając swoją drugą bramkę w 64. minucie, ustalili ostateczny wynik na 5:1. Sędzia Paweł Malec z Łodzi czuwał nad przebiegiem spotkania, a jedyną żółtą kartkę otrzymał Gabriel Isik z Bruk-Bet Termalica.

Ten niezwykle ważny rezultat definitywnie przypieczętował losy zespołu z Niecieczy. Porażka oznacza, że Bruk-Bet Termalica Nieciecza stracił matematyczne szanse na utrzymanie się w ekstraklasie. Składy obu drużyn były następujące: GKS Katowice wystąpił w składzie Dawid Kudła, Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz, Erik Jirka (65. Mateusz Wdowiak), Sebastian Milewski (81. Adrian Błąd), Mateusz Kowalczyk (65. Damian Rasak), Marcin Wasielewski, Eman Markovic (75. Marcel Wędrychowski), Ilja Szkurin (75. Jakub Kokosiński), Bartosz Nowak. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan, Gabriel Isik, Lucas Masoero (46. Artem Putiwcew), Arkadiusz Kasperkiewicz, Radu Boboc, Maciej Ambrosiewicz (83. Andrzej Trubeha), Igor Strzałek (57. Sergio Guerrero), Damian Hilbrycht, Morgan Fassbender (57. Rafał Kurzawa), Kamil Zapolnik, Jesus Jimenez (67. Ivan Durdov).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.