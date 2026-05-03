Gretchen Walsh pobiła rekord świata na 100 m stylem motylkowym. Czy to zapowiedź wyjątkowego sezonu?

Gretchen Walsh znów triumfuje w Fort Lauderdale

Amerykańska pływaczka Gretchen Walsh ponownie zapisała się w historii światowego pływania, ustanawiając nowy rekord świata na dystansie 100 m stylem motylkowym. Podczas sobotnich zawodów Tyr Pro Swim Series w Fort Lauderdale uzyskała imponujący czas 54,33 s. Tym samym, po raz kolejny, poprawiła swoje własne, najlepsze osiągnięcie. Ten wyczyn potwierdza jej status jednej z czołowych zawodniczek na świecie.

Walsh zdeklasowała dotychczasowy rekord o 0,27 s, potwierdzając swoją dominację w tej konkurencji. Jej poprzedni rekord świata na 100 m stylem motylkowym został ustanowiony niemal dokładnie rok wcześniej, 3 maja. Wówczas Amerykanka jako pierwsza kobieta zeszła poniżej 55 sekund, wyznaczając nowe standardy w pływaniu. To powtórzenie sukcesu pokazuje jej stały rozwój i dążenie do perfekcji.

"To musi być jakaś magia... Zróbmy z tego wydarzenie coroczne, dobrze?" – napisała 23-letnia Walsh na Instagramie.

Jakie osiągnięcia ma na koncie Gretchen Walsh?

Gretchen Walsh to postać dobrze znana w świecie pływania, posiadająca już w swojej karierze liczne znaczące trofea. Amerykanka jest dwukrotną mistrzynią olimpijską, co świadczy o jej niezaprzeczalnych umiejętnościach na największych sportowych arenach. Dodatkowo, czterokrotnie zdobywała tytuł mistrzyni świata, ugruntowując swoją pozycję wśród elity pływaków. Jej osiągnięcia plasują ją w gronie najbardziej utytułowanych zawodniczek.

Obecnie 23-letnia pływaczka może poszczycić się aż 13 najlepszymi czasami w historii zawodów w Fort Lauderdale. To osiągnięcie podkreśla nie tylko jej szybkość, ale i niezwykłą konsekwencję w utrzymywaniu najwyższej formy. Jej rekordy i tytuły czynią ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek swojego pokolenia. Każdy kolejny występ udowadnia jej niekwestionowaną dominację.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.