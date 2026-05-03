Ekstraklasa koszykarzy. Śląsk Wrocław pokonuje Zastal – jak przebiegło starcie?

Zacięty mecz w Ekstraklasie koszykarzy

Spotkanie Orlen Zastalu Zielona Góra ze Śląskiem Wrocław w ramach Ekstraklasy koszykarzy zakończyło się zwycięstwem gości wynikiem 80:76. Mecz rozegrano w Zielonej Górze, a jego przebieg potwierdził, że obie drużyny prezentują wysoki poziom rywalizacji w lidze. Od pierwszych minut na parkiecie panowała zacięta atmosfera, co przełożyło się na dynamiczne akcje po obu stronach. Kibice byli świadkami wyrównanej walki o każdy punkt, co z pewnością dostarczyło wielu emocji.

Pierwsza kwarta zakończyła się remisem 29:29, co jednoznacznie zapowiadało zacięty przebieg całego pojedynku. W kolejnej odsłonie to Śląsk Wrocław wyszedł na niewielkie prowadzenie, zdobywając 20 punktów wobec 18 Zastalu. Trzecia kwarta również należała do gości, którzy zakończyli ją wynikiem 18:15, powiększając swoją przewagę. Ostatnia część meczu przyniosła minimalną przewagę Orlen Zastalu 14:13, lecz to nie wystarczyło do odwrócenia losów spotkania i zwycięstwa.

Kluczowi zawodnicy i ich punkty dla drużyn?

W szeregach Orlen Zastalu Zielona Góra najlepszym strzelcem okazał się Andrzej Mazurczak, który zdobył 15 punktów dla swojego zespołu, co było jego istotnym wkładem. Wspierali go Jakub Szumert, który dołożył 12 punktów, prezentując skuteczną grę w ataku. Ponadto Conley Garrison i Chavaughn Lewis zanotowali po 11 oczek, solidnie wspierając ofensywę drużyny. Ich indywidualne występy były kluczowe w utrzymaniu wyrównanej walki przez większą część meczu.

Dla Śląska Wrocław kluczową postacią był Kadre Gray, autor 20 punktów, co czyniło go najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku i liderem ataku. Ważny wkład w zwycięstwo miał także Błażej Kulikowski, który zanotował 14 punktów, skutecznie wspierając Graya. Kyrell Luc dołożył 11 punktów, a Reigarvius Williams 10, zapewniając drużynie z Wrocławia solidną ofensywę. Ich wspólne osiągnięcia przesądziły o ostatecznym triumfie w tym ważnym starciu ligowym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.