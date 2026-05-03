Ekstraklasa piłkarska. GKS Katowice rozbiło Bruk-Bet Termalica 5:1. Co ten wynik zmienia?

Zwycięstwo GKS Katowice w Ekstraklasie

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy GKS Katowice a Bruk-Bet Termalica Nieciecza zakończyło się wynikiem 5:1, z czego aż trzy bramki padły już w pierwszej połowie meczu. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie, gdy w 19. minucie padł gol samobójczy za sprawą Arkadiusza Kasperkiewicza. Już trzy minuty później Ilja Szkurin podwyższył wynik, dając GKS komfortową przewagę, a do siatki trafił również Eman Markovic w 31. minucie.

Bruk-Bet Termalica zdołała odpowiedzieć jeszcze przed przerwą, gdy w 42. minucie honorową bramkę zdobył Kamil Zapolnik, ustalając wynik do przerwy na 3:1. W drugiej odsłonie GKS Katowice kontynuowało swoją dominację, dorzucając kolejne dwa trafienia. Najpierw Mateusz Kowalczyk pokonał bramkarza rywali w 58. minucie, a wynik na 5:1 ustalił Eman Markovic, zdobywając swoją drugą bramkę w 64. minucie spotkania.

Konsekwencje porażki dla Bruk-Bet Termalica?

Porażka z GKS Katowice ma fundamentalne znaczenie dla zespołu Bruk-Bet Termalica Nieciecza w kontekście ich dalszej gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po tym spotkaniu drużyna z Niecieczy definitywnie straciła szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. Ten rezultat przypieczętował ich spadek, co oznacza, że w kolejnym sezonie zagrają w niższej lidze, co było głównym tematem pomeczowych dyskusji.

Mecz, który rozstrzygnął o losach Bruk-Betu w Ekstraklasie, prowadził sędzia Paweł Malec z Łodzi, pilnując przebiegu sportowej rywalizacji. Jedyną żółtą kartką w tym spotkaniu ukarany został Gabriel Isik z zespołu gości. Całe wydarzenie na stadionie śledziło 13 170 widzów, którzy byli świadkami kluczowego dla rozgrywek rozstrzygnięcia, mającego poważne konsekwencje dla jednej z drużyn.

