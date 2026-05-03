Beach Pro Tour Elite16 Brasilia. Czy Bryl i Łosiak odniosą historyczny sukces?

Zemsta za fazę grupową i walka o finał

Polacy w półfinale zrewanżowali się Łotyszom Martinowi Plavinsowi i Kristianowi Fokerotsowi, z którymi przegrali wcześniej w tym turnieju. W fazie grupowej odnotowali jedyną porażkę w Brasilii, ulegając łotewskiej parze 1:2. Mecz półfinałowy zakończył się zwycięstwem Bryla i Łosiaka 2:0, setami 21:16 i 21:10, co zapewniło im awans do finału.

Przed rokiem w tym samym turnieju Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli czwarte miejsce, co pokazuje ich konsekwencję w dążeniu do sukcesu. Ich tegoroczny awans do finału Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii jest znaczącym osiągnięciem dla polskiej siatkówki plażowej. Para czeka na rozstrzygnięcie drugiego półfinału, aby poznać swoich rywali w walce o złoto.

Kto rywalem Polaków w finale Beach Pro Tour?

W decydującym meczu o złoto, który odbędzie się o godzinie 23 polskiego czasu, Bryl i Łosiak zmierzą się ze zwycięzcami starcia Francuzów Teo Rotara i Arnauda Gauthier-Rata lub Szwedów Jacoba Holtinga Nilssona i Elmera Anderssona. To pierwszy finał polskich siatkarzy w turnieju rangi Elite 16 cyklu Beach Pro Tour od sierpnia ubiegłego roku. Wówczas w Hamburgu ulegli mistrzom olimpijskim z Tokio.

W ubiegłym sezonie, w Hamburgu, Polacy przegrali z utytułowanymi Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem, zdobywcami złotego medalu olimpijskiego. W obecnym sezonie brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku rozgrywają dopiero drugi turniej. Ich pierwsza próba w brazylijskiej Saquaremie zakończyła się w ćwierćfinale, gdzie ponownie musieli uznać wyższość Mole i Soeruma.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.