Ekstraklasa: GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica. Kto stracił szansę na utrzymanie?

Wysoka wygrana GKS Katowice pieczętuje spadek Termaliki

Spotkanie GKS Katowice Bruk-Bet Termalica od samego początku miało niezwykle wysoką stawkę dla obydwu zespołów. Goście z Niecieczy przyjechali do Katowic, zmuszeni do gry z „nożem na gardle”, walcząc o ostatnie szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. Natomiast gospodarze, śląska ekipa GKS Katowice, mieli zupełnie inne nastawienie, dążąc do umocnienia swojej pozycji w czołówce ligowej tabeli.

Mimo presji, Bruk-Bet Termalica odważnie rozpoczął mecz, grając ofensywnie i stwarzając sobie sytuacje bramkowe. Już w drugiej minucie Ilia Szkurin z GKS był blisko otwarcia wyniku, ale Adrian Chovan stanął na wysokości zadania. Chwilę później Dawid Kudła obronił strzał Igora Strzałka, a po centrze Damiana Hilbrychta piłka odbiła się od poprzeczki, co świadczyło o dynamicznym początku.

Kluczowe momenty meczu i bramki. Jak padły gole?

Sytuacja na boisku zmieniła się w 19. minucie, kiedy GKS Katowice objęło prowadzenie po nieszczęśliwej interwencji obrońcy Bruk-Betu. Arkadiusz Kasperkiewicz, po dalekim wyrzucie z autu Mateusza Kowalczyka, pechowo skierował piłkę do własnej bramki. Niedługo potem, po rzucie rożnym i centrze Bartosza Nowaka, Ilja Szkurin z bliska podwyższył wynik na 2:0. W 31. minucie GKS ponownie skutecznie skontrował, a Eman Markovic po asyście Szkurina ustalił wynik pierwszej połowy na 3:0.

Jeszcze przed przerwą, w 42. minucie, nadzieję gościom dał Kamil Zapolnik, który płaskim strzałem pokonał bramkarza Dawida Kudłę, zmniejszając straty do 3:1. W drugiej połowie GKS Katowice kontrolowało przebieg wydarzeń, zdobywając kolejne bramki autorstwa Mateusza Kowalczyka w 58. minucie oraz Emana Markovica w 64. minucie, który ustalił ostateczny rezultat na 5:1. Mimo późniejszych prób, w tym nieuznanej bramki Andrzeja Trubehy, zespół Marcina Brosza nie zdołał zmienić niekorzystnego wyniku, co przypieczętowało jego spadek z Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.