Gigantyczna flaga Niemiec w Bangladeszu. Zaskakujący powód rolnika

Osobista motywacja rolnika z Magury

Amjad Hossain rozwinął ogromną flagę na terenie lokalnej szkoły w Magurze w południowo-zachodniej części kraju. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców wsi oraz kibiców przy akompaniamencie orkiestry. Materiał w barwach czarnym, czerwonym i złotym przymocowano do specjalnych bambusowych słupów. Ten 77-letni mężczyzna w przeszłości sam uprawiał piłkę nożną. Reprezentacja Niemiec jest jego ulubioną drużyną narodową.

Związek mężczyzny z tym europejskim krajem ma bardzo osobiste podłoże. Rolnik podkreśla, że w 2004 roku poważnie zachorował, a do zdrowia wrócił dzięki niemieckim lekom. Z tego powodu już na mistrzostwa świata w 2006 roku przygotował flagę o długości 1,5 kilometra. Osiem lat później jej rozmiar wynosił już 3,5 kilometra. Mężczyzna musiał wtedy sprzedać część swojej ziemi, aby sfinansować cały projekt.

„Jesteśmy poruszeni jego pasją” – napisała niemiecka ambasada w Dhace na X.

Jakie są dalsze plany ambitnego kibica?

Obecna wersja flagi powstała na koszt rolnika już w 2022 roku, ale nie została wtedy zaprezentowana ze względu na odpadnięcie drużyny z turnieju w fazie grupowej. Późniejsze przechowywanie materiału doprowadziło do jego częściowego zniszczenia przez owady. Odtworzenie symbolu wymagało zużycia ponad 9 tysięcy metrów poliestru. Nad ostatecznym efektem pracował tuzin krawców przez ponad trzy miesiące. Praca była niezwykle wymagająca czasowo i logistycznie.

Ogromny materiał nie może być stale wyeksponowany ze względu na ryzyko kradzieży lub zniszczenia. Hossain planuje przedłużenie flagi do dziesięciu kilometrów przed kolejnym wielkim turniejem piłkarskim, o ile pozwoli mu na to zdrowie. Mężczyzna marzy o przekazaniu swojego dzieła niemieckim władzom do muzeum oraz zrobieniu sobie zdjęcia z drużyną narodową. W Bangladeszu zdecydowanie dominuje krykiet, a lokalni fani piłki nożnej kibicują głównie Argentynie i Brazylii.